醫生絕對不吃3種食物 其中這1類更被列為一級致癌物

美食人人愛，但不少食物容易對身體造成負擔，吃多了反而傷身。減重專科醫師陳威龍分享影片表示，有3類食物是醫生絕對不吃的，因為吃多了容易造成糖尿病、高血壓，甚至提高癌症風險，因此他建議大家想要更健康，最好避免吃太多這些食物。

陳威龍在影片裡透露，有3種食物是醫生從來不吃的，第一種是油炸食物，例如炸雞、薯條、鹹酥雞等。他表示國外研究指出，經常吃這類食物與心血管疾病和第二型糖尿病風險成正相關，原因在於油炸過程會讓油脂氧化，產生反式脂肪酸和氧化物質，如果長期攝取，與高血壓、血脂異常等代謝風險有關。

第二種是含糖飲料，如手搖飲、汽水，只要一杯就會超過一天的建議糖攝取量。陳威龍表示，含糖飲料喝多了會造成肥胖，而肥胖容易提高13種癌症的風險。他引用美國研究指出，如果每天喝兩杯以上的含糖飲料，會增加肥胖、癌症風險，且長期高糖也會增加體重，導致第二型糖尿病與心血管疾病的風險提高。

第三則是加工肉類，例如香腸、熱狗、培根，這類食品被世界衛生組織列為第一類致癌食物，每天只要多吃50克的加工肉，大約一支熱狗，罹患大腸癌的風險就會增加18%。陳威龍表示，加工肉裡添加的亞硝酸鹽，在體內可形成多種致癌物質，這些化學物被認為是加工肉致癌機轉之一，再加上煙燻與高溫烹調過程中產生的化學物質，會對腸胃造成長期負擔。

陳威龍強調醫生不吃這些東西，不是因為不好吃，而是對於健康的影響太大，他建議如果想要更健康，就應該減少食用這3類食物。