瑞士酒吧派對大火，「閃燃」為何釀成慘死悲劇

曹西平遺產乾兒子能全領？蘇家宏「特留分」攻防戰：這情況可能讓手足一毛都拿不到

誰是第30千金？台積電衝1,570元新天價 29千金閃現、潛力名單出爐

合歡山新年首場雪報到！武嶺、松雪樓如撒銀白糖霜美呆了

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
合歡山今天凌晨陸續下雪，松雪樓上午積雪1公分，車頂、路面都有一層白雪，讓遊客直說好美。圖／林保署南投分署提供
合歡山今天凌晨陸續下雪，松雪樓上午積雪1公分，車頂、路面都有一層白雪，讓遊客直說好美。圖／林保署南投分署提供

受強烈大陸冷氣團影響，合歡山今天迎來新年首波降雪，武嶺、松雪樓一帶如同撒上銀白糖霜。徹夜等待上山追雪的遊客，上午終於一睹銀白山景，忍不住直說「好美」。

合歡山昨晚入夜後氣溫一路下探，今天凌晨3點起斷斷續續降雪。天亮後，山區已覆上一層細雪，原本翠綠的山頭轉為白色冰雪世界，冬季氣息濃厚。

因應降雪，公路局出動鏟雪車，自合歡山公路水晶宮路段往松雪樓方向清除路面積雪，降低車輛打滑風險。上午合歡山公路開放通行後，不少追雪遊客陸續開車上山。

看到合歡山「白了頭」，遊客迫不及待下車拍下美麗雪景。陳姓遊客說，深夜就抵達翠峰等待道路管制解除，「凌晨在車上等到快天亮，看到雪落下來那一刻，真的很值得」。也有遊客形容，雪景就像「整座山被輕輕撒了一層糖霜」，冷冽中多了幾分浪漫。

截至上午10時，松雪樓測得氣溫約0.5度，積雪厚度約1公分。合歡山公路上午開放後，武嶺湧入賞雪人潮，為避免路邊違停造成交通壅塞，仁愛警方冒著低溫在現場指揮交通，維護行人安全與道路順暢。

公路局提醒，山區天候變化快速，低溫與結冰風險仍在，民眾上山前務必留意最新路況與管制資訊，並做好保暖與行車安全準備。

合歡山今天凌晨陸續下雪，松雪樓上午積雪1公分，車頂、路面都有一層白雪，讓遊客直說好美。圖／林保署南投分署提供
合歡山今天凌晨陸續下雪，松雪樓上午積雪1公分，車頂、路面都有一層白雪,讓遊客直說好美。圖／林保署南投分署提供

合歡山 降雪 低溫

