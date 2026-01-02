人生重要時刻不缺席 中華郵政「未來郵件」推5折優惠留回憶
想寫信給未來的自己或還沒長大的孩子嗎？中華郵政公司為鼓勵民眾透過「未來郵件」傳遞祝福與心意，預約並珍藏美好回憶，於今起至今年12月31日止，推出「特別處理費及保管費」5折優惠活動，舉例來說，若要寄信給25年後的自己，原本需要支付200元特別處理費與3500元保管費，總共3700元，折扣後僅須支付新台幣1850元。
「未來郵件」別具紀念意義，適用於人生各重要階段，包括求學與畢業階段：學生可寫下對未來的夢想與期許，師長留下祝福與勉勵。婚姻與親子階段：新人寫下白頭偕老的承諾，父母於孩子年幼時留下叮嚀與祝福。歲末年初時刻：寫下新年目標與心願，作為未來自我檢視與回望初心的重要依據。病患或治療期間：將鼓勵、思念或感謝化為文字，寄給未來的自己或親屬，成為生命韌性與感恩的溫暖見證。
中華郵政公司自去年10月3日起啟用全新Slogan「漫遊時空傳遞溫情」，並同步推出「未來郵件溫情箱」及「未來郵件時空箱」兩款專用紙箱，象徵珍藏郵件、寄託心意的獨特使命。另為提升服務品質，已同步簡化保管年限計費標準，並調整特別處理費及保管費，提供民眾更便利、貼心的用郵體驗。歡迎至全國54處指定收寄郵局寄件，相關收寄郵局資訊可至中華郵政全球資訊網「郵務業務專區-未來郵件業務」https://www.post.gov.tw/post/internet/Postal/index.jsp?ID=1376225578211查詢。
