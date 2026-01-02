快訊

王夢麟酒駕遭逮！ 女兒怒發聲：完全無法原諒

莊家班麻油雞雙北10家分店遭惡意「加料」 3嫌羈押禁見

「有人從頭到腳在燃燒！」瑞士酒吧惡火奪數十命 目擊者還原事發當下

台7甲中橫宜蘭支線米摩登段坍方 封路管制

中央社／ 宜蘭縣2日電

交通部公路局東區養護工程分局今天表示，受東北季風及連日降雨影響，台7甲線中橫公路宜蘭支線35.9公里處（宜蘭縣大同鄉米摩登路段）上午發生坍方阻斷，預計下午4時搶通。

宜蘭 中橫公路 東北季風

延伸閱讀

全台冷吱吱！2波強烈冷氣團接力急凍 明晚至周六「體感剩5度」

彰化熱心郵差遭路樹壓死 公路局拒國賠...竟還辯：他雨天送信有過失

北市跨年加強維安 大巴士封路防車輛衝撞

首座國際級安農溪輕艇激流競賽場工程奪金質獎 宜蘭連7年抱走17座獎

相關新聞

富貴角9.5度低溫北東濕冷 專家估強烈冷氣團「今晚到明晨」正式達標

強烈大陸冷氣團影響，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，台北氣象站今天上午已降至12.5度...

各地都將達入冬新低溫 鄭明典：很接近強烈冷氣團 夜晚寒意濃

強烈大陸冷氣團影響，根據中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫出現在新竹湖口，上午6時51分只有9.6度低溫，其次是桃園...

新竹湖口9.6度極端低溫 強烈大陸冷氣團影響 8縣市恐探10度以下

強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。根據中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫出現在新竹湖...

強烈冷氣團來了 急凍又大雨探7度低溫 吳德榮：下周挑戰首波寒流

強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區...

1蟑螂掀食安風暴 林聰明沙鍋魚頭「教科書級」危機處理贏回信任

傳承三代、飄香超過70年嘉義人氣排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」，去年底首度陷入外帶餐點見蟑螂的食安風暴。第三代接班人、執行長...

每天跟機器人聊不完？日醫警告「AI症候群」高風險族群：精神狀態恐惡化

近年來，ChatGPT、Gemini等AI迅速普及，不少人將其當作抒發情緒、排解孤獨，甚至諮詢心理困擾的對象。不過，日本YouTube頻道「生活に役立つメンタルヘルス」近日發布影片，邀請精神科醫師說明，過度依賴AI對話，反而可能對心理健康造成風險，並提出「AI症候群」的警訊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。