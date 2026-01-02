台7甲中橫宜蘭支線米摩登段坍方 封路管制

近年來，ChatGPT、Gemini等AI迅速普及，不少人將其當作抒發情緒、排解孤獨，甚至諮詢心理困擾的對象。不過，日本YouTube頻道「生活に役立つメンタルヘルス」近日發布影片，邀請精神科醫師說明，過度依賴AI對話，反而可能對心理健康造成風險，並提出「AI症候群」的警訊。

2026-01-02 09:21