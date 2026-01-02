快訊

莊家班麻油雞雙北10家分店遭惡意「加料」 3嫌羈押禁見

「有人從頭到腳在燃燒！」瑞士酒吧惡火奪數十命 目擊者還原事發當下

每天喝咖啡會慢性發炎嗎？營養師、醫師教1日最佳攝取量和健康喝法

寒流保暖飲品TOP 6大公開！薑茶只排第3、第一名是「這個」

香港01／ 撰文：布萊恩
薑茶示意圖。（圖／AI生成）
薑茶示意圖。（圖／AI生成）

寒潮下不少人會喝熱暖身，例如飲熱辣辣的咖啡、薑茶讓身體暖和，但原來咖啡和薑茶保暖效果分別只排第6及第3，第一名保暖飲品令人超意外！而飲酒竟然不僅無法保暖，更會令人感到寒冷？

究竟哪種飲品最保暖？日本電視台節目「この差って何ですか？」曾實測多款常見保暖熱飲的禦寒效果，發現咖啡和薑茶保暖效果分別只排第6及第3，到底第一名是什麼「神物」可以「打低」這2種飲品呢？

第6名：咖啡

咖啡飲用後暖身效果只有9分鐘，意味很快就會失去保暖效用。

第5名：綠茶

綠茶飲用後暖身效果可達14分鐘，比咖啡略長。

第4名：甘酒

甘酒飲用後暖身效果可達27分鐘，因其糖份較高，身體在吸收糖份時會發熱。

第3名：薑茶

薑茶飲用後暖身效果可達47分鐘，當中薑烯酚有助製造熱能。

第2名：紅茶

紅茶飲用後暖身效果可達52分鐘，因茶黃素能促進血液流動。

第1名：熱可可

根據測試，熱可可飲用後暖身效果可達59分鐘，原因是可可多酚能促進血液循環。

另外，也有人會選擇飲啤酒等保暖，但醫管局指出，寒冷天氣過量飲酒不但不能保暖，更可能引致低溫症。醫管局解釋，酒精會擴張血管，令人即時有發熱感覺，但只是假象，短暫溫暖過後，由於血管無法及時收縮，反而加快身體散熱速度，令人更感寒冷。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀：

印度神童2026預言｜中國、韓國等4國家恐迎這巨變！3個月份要小心

港人北上「刷臉通關」出事！ 驚現陌生人容貌　被帶走後這樣解決

文章授權轉載自《香港01》

巧克力 咖啡 保暖 寒流

相關新聞

1蟑螂掀食安風暴 林聰明沙鍋魚頭「教科書級」危機處理贏回信任

傳承三代、飄香超過70年嘉義人氣排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」，去年底首度陷入外帶餐點見蟑螂的食安風暴。第三代接班人、執行長...

各地都將達入冬新低溫 鄭明典：很接近強烈冷氣團 夜晚寒意濃

強烈大陸冷氣團影響，根據中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫出現在新竹湖口，上午6時51分只有9.6度低溫，其次是桃園...

新竹湖口9.6度極端低溫 強烈大陸冷氣團影響 8縣市恐探10度以下

強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。根據中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫出現在新竹湖...

台南地牛翻身！清晨5時51分楠西規模3.4地震 最大震度2級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天清晨5時51分，在台南市政府東北東方40.0公里，位於台南市楠西區，發生芮氏規模3...

強烈冷氣團來了 急凍又大雨探7度低溫 吳德榮：下周挑戰首波寒流

強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區...

未來10天3波強冷空氣接力 今強烈冷氣團發威 新竹湖口10.5度

強烈大陸冷氣團影響，今明兩天各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署發布低溫特報，上午至晚局部地區有10...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。