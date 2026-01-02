寒流保暖飲品TOP 6大公開！薑茶只排第3、第一名是「這個」
寒潮下不少人會喝熱暖身，例如飲熱辣辣的咖啡、薑茶讓身體暖和，但原來咖啡和薑茶保暖效果分別只排第6及第3，第一名保暖飲品令人超意外！而飲酒竟然不僅無法保暖，更會令人感到寒冷？
究竟哪種飲品最保暖？日本電視台節目「この差って何ですか？」曾實測多款常見保暖熱飲的禦寒效果，發現咖啡和薑茶保暖效果分別只排第6及第3，到底第一名是什麼「神物」可以「打低」這2種飲品呢？
第6名：咖啡
咖啡飲用後暖身效果只有9分鐘，意味很快就會失去保暖效用。
第5名：綠茶
綠茶飲用後暖身效果可達14分鐘，比咖啡略長。
第4名：甘酒
甘酒飲用後暖身效果可達27分鐘，因其糖份較高，身體在吸收糖份時會發熱。
第3名：薑茶
薑茶飲用後暖身效果可達47分鐘，當中薑烯酚有助製造熱能。
第2名：紅茶
紅茶飲用後暖身效果可達52分鐘，因茶黃素能促進血液流動。
第1名：熱可可
根據測試，熱可可飲用後暖身效果可達59分鐘，原因是可可多酚能促進血液循環。
另外，也有人會選擇飲啤酒等保暖，但醫管局指出，寒冷天氣過量飲酒不但不能保暖，更可能引致低溫症。醫管局解釋，酒精會擴張血管，令人即時有發熱感覺，但只是假象，短暫溫暖過後，由於血管無法及時收縮，反而加快身體散熱速度，令人更感寒冷。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
文章授權轉載自《香港01》
