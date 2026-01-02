富貴角9.5度低溫北東濕冷 專家估強烈冷氣團「今晚到明晨」正式達標

強烈大陸冷氣團影響，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，台北氣象站今天上午已降至12.5度，接近強烈大陸冷氣團的門檻值12.4度，今明兩天的夜晚、清晨很有機會降到門檻值以下，到時候就能正式成為入冬以來第一波強烈大陸冷氣團。

今天清晨台灣本島的最低溫在新北石門富貴角9.5度，其次為桃園楊梅、新竹湖口的9.6度。吳聖宇表示，已經降到10度大關以下，台中以北空曠地區低溫則是普遍在10至12度間。

至於最冷時間點，他表示，冷空氣強度在今晚到明天清晨將來到最強，今天白天受到冷平流的影響，各地白天的溫度不容易有明顯上升，尤其是苗栗以北到宜蘭，高溫預報只有13至14度左右，相當有寒意，中部及花蓮的高溫預報也只有16至18度，南部及台東高溫預報則是仍有20度或以上。

今晚到明天清晨將是第一次的溫度低點，吳聖宇表示，中北部、東北部都市地區低溫10至12度，空曠地區低溫7至9度，南部及花東都市地區低溫12至14度，空曠地區有機會降到10至12度間。

天氣方面，他說，今天白天北部、東北部、花蓮地區仍有短暫陣雨，中南部及台東地區雲量較偏多，中高海拔山區（2000公尺以上）有局部的冰霰或雪出現機會，結冰的情況則是會相當普遍。今晚起乾冷西北風灌入，可能只剩下東半部還有零星飄雨機會，西半部逐漸轉為多雲或放晴的天氣，中高海拔山區出現冰霰或雪的機會也將明顯降低。

明天強烈冷氣團仍持續影響，吳聖宇表示，空氣轉乾，大部分地方可見陽光，可能只有花東、恆春半島還有零星飄雨的機會，中高海拔山區也都放晴了，不再有出現冰霰或雪的情況，但是結冰的現象仍會相當普遍。

他說，清晨的低溫過後，白天因為陽光出來的關係，各地白天高溫預估會比今天稍微上升，苗栗以北到宜蘭高溫約14至16度，中部及花東地區高溫18至21度，南部高溫21至23度左右。

明天夜晚到周日清晨是第二次的溫度低點，吳聖宇表示，雖然低溫預報數字沒有第一次低點來得低，但是可能有天空放晴之後的輻射冷卻低溫出現機會，要留意局部單點的極低溫發生情況，中北部、東北部都市地區低溫11至14度，空曠區仍可能降到8至10度或以下，南部及花東都市地區低溫14至16度，空曠地區仍可能降到12至14度或以下。

周日白天冷氣團強度較為減弱，空氣明顯偏乾，各地都是晴到多雲的天氣型態。吳聖宇表示，白天溫度有較為明顯回升的機會，苗栗以北到宜蘭高溫可望回升到19至22度，中南部及花東地區高溫21至24度。夜晚到下周一清晨仍要注意輻射冷卻低溫發生的機會。

他說，下周有機會是溫度偏低的1周，天氣方面大致偏乾、較為穩定，除了迎風面地區有時雲量較多，偶有局部降雨外，其他地方天氣應該都滿好的，因為水氣不足，高山地區的降雪機會也比較小。

下周一是24節氣的「小寒」，吳聖宇說，下半天到晚間下一波冷空氣南侵，大台北、東半部、恆春半島逐漸再轉為有短暫陣雨天氣，其他地方雲量增多。下周二乾冷空氣開始進來，東半部、恆春半島仍有些短暫陣雨機會，西半部為多雲轉晴的天氣。

吳聖宇表示，下周三起到下個周末乾冷空氣一波波進來，整體天氣都大致穩定，花東地區、恆春半島雲量相對較多，但是大部分地方都是可見陽光的天氣。高山地區降雪可能只有在下周一晚間到下周二上半天，以及下周五少許中高層水氣通過時才有一點機會。

冷空氣一波波南下，白天因為乾冷，各地白天溫度有機會回升。吳聖宇表示，需要特別注意的是夜晚清晨的低溫，預估將會持續一段比較長時間的偏低溫狀態，中北部、東北部都市地區下周二之後，應該連續至少5至6天的時間，低溫都在10至12度左右，空曠地區以及輻射冷卻比較明顯的地方，可能會連續幾天出現8至10度或以下的低溫，南部及花東都市地區也會連續數天的低溫都維持在13至15度，空曠地區以及輻射冷卻較明顯的地方低溫只有11至13度或以下。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。