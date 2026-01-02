快訊

王夢麟酒駕遭逮！ 女兒怒發聲：完全無法原諒

莊家班麻油雞雙北10家分店遭惡意「加料」 3嫌羈押禁見

「有人從頭到腳在燃燒！」瑞士酒吧惡火奪數十命 目擊者還原事發當下

聽新聞
0:00 / 0:00

1蟑螂掀食安風暴 林聰明沙鍋魚頭「教科書級」危機處理贏回信任

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
承三代、飄香超過70年嘉義人氣排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」第三代接班人、執行長林佳慧。圖／取自林聰明沙鍋魚頭臉書粉專
承三代、飄香超過70年嘉義人氣排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」第三代接班人、執行長林佳慧。圖／取自林聰明沙鍋魚頭臉書粉專

傳承三代、飄香超過70年嘉義人氣排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」，去年底首度陷入外帶餐點見蟑螂的食安風暴。第三代接班人、執行長林佳慧第一時間出面致歉，率團隊啟動最高規格危機控管。除延長發生爭議的光華路分店自主停業時間，並直接採取無限期停業外，同步全面檢視門市環境、作業流程與人員管理制度，展現不迴避、不粉飾處理態度。

不僅如此，中正路總店也自上月24日至28日停業5天，全面清消與改善工程，並委託外部專業消毒公司完整稽核，產出超過20頁的食安檢討報告，內容鉅細靡遺，甚至連蟑螂的種類、來源分析都對外公開。高度透明的處理方式，讓不少網友直呼「前所未見」，更有人笑稱「第一次看到業者把蟑螂送去分析品種」。

這樣的作法不但未引發反彈，反而獲得大量網友肯定，紛紛盛讚是「今年最佳公關處理範本」、「教科書等級的危機應對」。不少消費者也表達關心，擔心老店是否因此一蹶不振，顯示品牌在在地人心中的分量。身為食品從業人員、也是從小吃著這碗沙鍋魚頭長大的嘉義人，有網友留言表示，看到林聰明沙鍋魚頭誠實面對問題、主動揭露細節，感到格外敬佩，認為這正是老字號最難得的價值。

林佳慧也在事後發文總結這次事件，坦言面對指正，選擇誠實看見不足，並強調「每一個提醒，都是因為在乎」。她指出，即便已通過嘉義市衛生局的督導檢查，團隊仍決定把標準再往上拉，因為老店最珍貴的不是名氣，而是顧客願意再次走進店裡的信任。

總店重新開業，店內湧入滿滿人潮，熟悉的排隊景象再現，讓林佳慧與團隊相當感動。她表示，未來將以更高規格自我要求，把這次危機視為重新檢視體質、深化食安管理的重要契機，讓這沙鍋魚頭，繼續成為嘉義人引以為傲的味道。

嘉義 食安

延伸閱讀

外帶餐點有蟑螂！林聰明沙鍋魚頭發聲明：這品種在廚房不常見

林聰明沙鍋魚頭陷食安風暴 業者痛定思痛延長嘉義店自主休業整頓

嘉義林聰明沙鍋魚頭外帶吃到蟑螂、塑膠袋！業者致歉：店休2日消毒

砂鍋魚頭吃到一半驚見「超大蟑螂」 業者回應了：已確認內部流程

相關新聞

富貴角9.5度低溫北東濕冷 專家估強烈冷氣團「今晚到明晨」正式達標

強烈大陸冷氣團影響，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，台北氣象站今天上午已降至12.5度...

各地都將達入冬新低溫 鄭明典：很接近強烈冷氣團 夜晚寒意濃

強烈大陸冷氣團影響，根據中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫出現在新竹湖口，上午6時51分只有9.6度低溫，其次是桃園...

新竹湖口9.6度極端低溫 強烈大陸冷氣團影響 8縣市恐探10度以下

強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。根據中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫出現在新竹湖...

強烈冷氣團來了 急凍又大雨探7度低溫 吳德榮：下周挑戰首波寒流

強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區...

1蟑螂掀食安風暴 林聰明沙鍋魚頭「教科書級」危機處理贏回信任

傳承三代、飄香超過70年嘉義人氣排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」，去年底首度陷入外帶餐點見蟑螂的食安風暴。第三代接班人、執行長...

每天跟機器人聊不完？日醫警告「AI症候群」高風險族群：精神狀態恐惡化

近年來，ChatGPT、Gemini等AI迅速普及，不少人將其當作抒發情緒、排解孤獨，甚至諮詢心理困擾的對象。不過，日本YouTube頻道「生活に役立つメンタルヘルス」近日發布影片，邀請精神科醫師說明，過度依賴AI對話，反而可能對心理健康造成風險，並提出「AI症候群」的警訊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。