2025新北市親子圖書館TOP 10！免費景點、雨天備案一次看

假日想帶孩子出門放電，卻被門票價格、人潮和塞車卡住嗎？其實溜小孩不一定要去樂園，在新北，就有許多爸媽默默收藏、口碑超強的「零成本親子天堂」特色圖書館，擁有環境美、晴雨皆適合的室內空間，是培養「親子共讀」的最佳場域。

近年來，新北市在親子政策與空間規劃上穩紮穩打，累積出不少爸媽有感的成果。例如，新北市立圖書館總館舉辦「寶寶愛看書．嬰幼兒故事活動」，讓家長帶領寶貝進入書本世界，把閱讀變成親子間的小儀式；以清新森林風重新打造板橋四維分館，重點升級兒童閱覽室，讓孩子一走進去就捨不得離開；三重成立首座STEAM親子共學館，提供結合科學（S）、技術（T）、工程（E）、藝術（A）、數學（M）五大領域的跨學科教育，幫學習力與創造力同步「充電」。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》整理討論度最高的十大新北親子圖書館，有些館所不只藏書豐富，還設有漫畫專區、電競體驗室、主題式兒童閱讀空間等。全家大小到訪圖書館，不用侷限於安靜看書，而是探索、遊戲、閱讀一次滿足，沉浸在知識的世界，享受最棒的家庭時光！

No.1 新北市立圖書館總館

新北市立圖書館總館本身就是一件超有存在感的「知識系藝術品」，讓人忍不住多看幾眼！北側外觀像把一整面書櫃立起來，南側則是滿滿線條感的長窗，乍看就像巨大的數位條碼。結合科技感設計、親子互動空間與舒適閱讀環境，早就不只是圖書館，而是城市裡的生活據點。

6樓以上可見中央採挑高設計，讓自然風流動，整體綠覆率、智慧照明系統，皆符合綠建築當中8項指標，節能又舒服，也難怪它被列為台灣少數鑽石級綠建築公共圖書館之一，完全是讀書、放空、打卡一次滿足的地方。

3樓的兒童閱覽區是親子必訪亮點！萬花筒般的鏡面屋與巨型書模，搭配投影機將繪本投射出來，彷彿走進童話世界；每週日固定有故事媽媽說故事時光，親子共讀區讓大人陪孩子舒適坐下，安心享受翻書時光。想尋找專屬閱讀基地，或和孩子一同沉浸在故事中，新北市立圖書館總館都是家庭探索知識的最佳去處。

總館還擁有7個異國風情的「世界之窗悅讀角」，從北歐、英國到南法、峇里島，彷彿一場小型世界旅行。此外，視聽與數位資源區及電競體驗區，也提供親子一起探索科技與娛樂的互動空間。

到訪過的網友大讚，「空間規劃的很不錯，不同於其他圖書館的設計，很適合親子或是情侶約會」、「很安靜，一樓是咖啡館，每個樓層都有不同種類的書籍，也有小型展覽可逛逛」、「借書時先在App預約，等通知取書，車停地下室30分鐘緩衝時間免計費，帶來非常便利的借書、還書流程，不用擔心太陽或下雨，總之太棒了」。

No.2 淡水分館

2024年底重新開館的淡水分館，在保留37年歷史底蘊的同時，也把最迷人的河岸風景直接帶進館內。全面翻新後，3樓到5樓的臨窗座位都能望向淡水河，戶外露台還能捕捉夕陽緩緩落下的畫面，看書累了抬頭就是風景，閱讀節奏自然慢了下來。

兒童閱覽室則是小朋友的最愛，整體以夢幻的Tiffany藍搭配白色桌椅，彷彿走進清爽的海洋世界。高低錯落的書架像小小探險迷宮，引導孩子一邊走一邊發現書的樂趣；親子共讀區也貼心規劃可坐、可趴的閱讀角落，讓爸媽輕鬆陪讀。書架間還藏著安靜的小角落，為喜歡獨處的I人保留專屬閱讀空間。

帶著孩子在藍色海洋般的兒童室裡尋寶，或坐在夕照書房看書、賞景、發呆，都是愜意的親子日常。網友推薦，「漂亮的圖書館，有海灣景觀」、「特別讚美這裡的館員和志工，書籍都被體貼照顧著」、「河海景圖書館，外觀內部設備新穎乾淨，場內安靜有序，是個讓人感覺很舒服的地方」。

No.3 三重兒童親子分館

親子家庭看過來！三重兒童親子分館是新北市首座STEAM親子共學館，地上三層、地下兩層的空間，規劃了親子共讀區、多語繪本區、兒童閱覽區及學習閱讀角，安全舒適的環境與明亮的設計，充滿探索與學習的樂趣。小朋友可以在共融玩具區玩耍，培養互相尊重與包容的能力，家長也能安心陪伴，享受專屬親子時光。

館內的STEAM創作區提供各式工具與材料，可自由發揮創意，從動手做中體驗科學、科技、工程、藝術與數學的趣味，將學習融入生活，創意無限延伸。對於銀髮族長輩，分館也設置「銀髮俱樂部」，開辦多元課程，打造跨世代共學環境，實現「友善共融、世代共享」的理念，一家人可在此一起享受家庭時光。

Google評論提到，「6歲以上不能去親子館，但很適合這邊！有動腦的桌遊，也符合低年級孩子需要開始學習注音、培養閱讀習慣，還有一排辭典可以借用」、「地方不大，但對於兒童很夠用！麻雀雖小、五臟俱全，雖然書籍不多，但很多新的刊物，期望圖書越來越豐富」、「很開心帶小孩參與STEAM火箭製作的活動，主辦講師非常用心讓小孩理解、深刻體驗，手腦並用製作自己喜歡的勞作」。

No.4 三重分館

三重分館正準備面臨蛻變的重要時刻，這座陪伴三重人將近半世紀的老館，為了讓市民享受最好的圖書設備，即將升級為新北市第二總館，也因此備受關注。

日前舉辦（11月9日到12月20日）的 「城視跨閱｜藍圖映閱：第二總館首獎藍圖展」，館方花心思把「未來圖書館該長什麼樣子」先端到大家眼前，透過建築模型、樓層規劃到空間模擬，讓市民搶先參與命名、一起想像第二總館的模樣；展覽中藏著滿滿溫度，老目錄卡櫃、木椅、牆面記憶不會被丟掉，而會透過再設計保留下來。

未來的第二總圖，是一個能閱讀、學習、交流、休息的城市客廳。網友留言表示，「圖書館氛圍不錯，館員也都很親切」、「三重分館辦的活動很棒，歡迎大家來參加，也多辦活動來讓民眾參與」、「每次只要經過都會多看一眼，這個承載了許多三重人回憶的老建築」、「期盼有新風貌」。

No.5 青少年圖書館

新北市青少年圖書館主打「為青少年而生」，是全台第一座專為這個年齡層設計的圖書館，但對親子家庭來說同樣超加分。一踏進館內，就能感受到和傳統圖書館截然不同的活潑氛圍，不只是看書的地方，更像一個能自在探索的學習基地。

對家長而言，四樓的兒童室與親子共讀區絕對是亮點。明亮配色、低矮書櫃搭配木質地板，孩子很自然就坐下來翻書閱讀；中央的圓弧活動空間，還會不定期舉辦說故事與體驗活動，館內也設有哺集乳室，讓帶著幼兒的新手爸媽能安心久待。至於家中有大孩子的家庭，二樓的創新學習中心暨電競館更是驚喜所在，從樂高、機器人、程式創客課程，到Switch與電競體驗，把學習與興趣結合，讓孩子在動手玩樂中培養創造力與專注力。

三樓有雜誌、漫畫、影音資源與小組討論室，再加上電影級演講廳、展覽空間與採光極佳的自修室，很適合親子一起探索不同興趣。網友評論提到，「最特別的是二樓有電競級電腦，也有Switch和遊戲片可現場借來玩」、「六樓自習室靠窗座位也裝插座了，德政」、「小朋友的書籍不少，環境乾淨整潔，有時還有電影播放，夏日看書的好去處，有冷氣開放，真的很讚」。

No.6 汐止大同分館

汐止大同分館就像一座活生生的時光機，除了提供書籍借閱，館內的「汐止在地知識學專區」於今年2月推出「汐止水城的流年與光華」特展，讓孩子們在世界母語日，透過聽、說、玩、做，輕鬆認識家鄉歷史。不只是書本知識，還有珍貴老照片、文史收藏家的古物展示等，紅龜粿模具、老算盤、銅製麵茶壺甚至轉盤電話，每一件都在講述汐止從水運港口到現代城市的蛻變故事。

親子活動更是精彩豐富！特別以台語、客語、原住民語，帶大家認識汐止的無限風華，包含「古早古早」台語講座暨經驗分享會、「水漲車高」台語說故事、原住民稻草編織「祝福繩」、客語「茶無此地」茶文化體驗等，讓孩子在互動中學習，感受多元文化的趣味與溫度，創下網路聲量高峰。

網友表示，「環境乾淨明亮、座位寬敞舒適、書籍種類很多！很喜歡來這裡三樓靜心看書，或者租借書本回家閱讀，一樓是兒童區，午後或假日都可以看到爸爸媽媽帶小孩來閱讀畫冊」、「書若不足可以透過『新北愛BOOK』App借閱並選擇大同分館取書和還書，很方便」、「小而美的圖書館，圖書豐富。周邊景觀不錯，有廟有公園可順道逛逛」。

No.7 林口李科永紀念圖書館

林口李科永紀念圖書館是專為孩子打造的自然系閱讀樂園，坐落在林口運動公園旁、緊鄰小熊公園，結合戶外綠地、趣味遊具，小朋友能在這裡找到屬於自己的天地。

館內空間以孩子的好奇心為出發點，處處藏著探索驚喜。一樓「樂學基地」採下沉式設計，孩子能趴著看書、鑽進小空間玩閱讀，也能參加故事與影片活動；二樓共享書房蒐藏超過兩萬冊童書，書架高低錯落、動線像迷宮，讓拿書與探索同步進行。串聯兩層樓的書香坡道結合書牆與展覽，坡道盡頭還有多媒體數位塗鴉牆，兼具活動公告與創意互動，讓閱讀自然融入玩樂之中。

到訪過的網友表示，「真是令人嫉妒，我們小時候哪有這麼棒的兒童圖書館，從空間設計到建材裝修甚至家具設計，處處為兒童考量」、「建築風格充滿童趣且明亮寬敞，最特別是開放式的戶外曬讀庭」、「適合不同年齡層的親子群眾靈活運用」、「是真的兒童圖書館+樂園，家長可看報、看書、陪兒童讀書。建築、環境均優，真的很美很有感覺」。

No.8 五股守讓堂

走進五股守讓堂，就像踏入時光隧道！這座閩式三合院是在地望族吳愚家族的起家厝，紅磚瓦、花磚窗、單進雙護龍格局，原本是五股區的豪宅，透過異地重組重現昔日風華，作為新北市立圖書館及附屬空間使用，不僅保存歷史，也讓現代人近距離感受傳統建築之美。

館內規劃4大展示主題，讓小朋友探索五股的人文風貌。有趣的長形展台、七巧板拼圖、尪仔標、扯鈴、陀螺、彈珠檯等古早童玩，家長也能一起重溫童年趣味，還有藝文講座、手作活動與音樂會等，是親子放鬆的理想場域。

今年夏天，守讓堂推出「懷舊小學堂」限定活動！大小朋友換上復古小學生制服、中山裝或民初風學生服，坐上木頭課桌椅在大黑板前寫作業，彷彿一秒穿越到百年前的課堂；還有「詩寫新北」徵詩比賽，用筆留下對夏天、新北、青春的美好想像。Google網友提到，「慶幸有心人士的奔走，讓建築物重生，得以在市民面前一展風華」、「非常雅緻的中式四合院，門樓、花磚、窗欞都是古韻盎然，右廂整建為小型的圖書視聽室」、「現場除展覽還提供古服換裝拍照體驗，免費參觀、定時導覽服務」。

No.9 板橋四維分館

板橋四維分館就像藏在公園裡的森林小天地，經過整修後，以清新綠意和溫潤木質書架打造舒適又貼近自然的氛圍，讓大人小孩一進門就忍不住深呼吸，彷彿走進森林裡的閱讀樂園。二樓整層兒童閱覽室是亮點之一，座位寬敞明亮，靠窗位置還能俯瞰四維公園的綠地，超過1萬3千冊的兒童外文圖書，加上2萬4千冊中文童書，不論幼兒還是小學生，都能找到心儀的故事書。

「嬰幼兒雙語學習專區」是親子互動的最佳場所，爸媽可以陪孩子一起翻英文繪本，把學英文變成趣味遊戲。除了靜態閱讀，圖書館還貼心規劃黑板遊戲區，讓小朋友邊玩邊學，同時不干擾其他小讀者。圖書館也有彩虹故事屋說故事時間，免費且無須預約，為假日增添溫馨時光。

網友稱讚，「重新設計的圖書館，特別是二樓，有專給兒童和家長的親子共讀區，空間設計很舒適而舒服」、「圖書館環境整潔漂亮，活動有趣豐富」。走出館外，還能順道去旁邊的四維公園，享受沙池、巨獸攀爬遊戲場和分齡遊具，完美閱讀與玩樂，絕對是板橋親子遊的必訪好去處。

No.10 八里龍形圖書閱覽室

八里龍形圖書閱覽室可是最棒的親子打卡點！走進四樓的空間就像跳進了繽紛馬卡龍世界，兒童閱覽室色彩鮮豔活潑，搭配雪白小屋造型書架，5,000冊繪本和300多種適齡教玩具，還有手作DIY區讓寶貝盡情探索玩樂，家長也能陪伴孩子享受溫馨共讀時光。

如果想放鬆心情，絕對不能錯過咖啡館風格的休閒閱讀區，設有柔和燈光與寬敞座位，還能遠眺淡水河景，彷彿整個世界都慢了下來。戶外空間同樣吸睛，寬敞露天休息區結合小菜園設計，邊呼吸新鮮空氣，邊翻閱喜愛的書籍。

網友評論表示，「館員服務認真有禮，有一間小朋友圖書室，設備環境新穎，閱覽桌面幾乎都有插座」、「小而美，書不多，但是很新，許多關於環保的書籍」、「整體感覺乾淨且設備新，是不錯的閱覽空間，週末有時也有免費活動體驗」、「環境很棒，採光良好，可以看見藍天和河景」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年12月16日至2025年12月15日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

