愛愛聽見「啪」一聲！男陰莖骨折…竟對醫生說這句話
「愛愛」稍一不慎，隨時樂極生悲！台灣1名醫生深夜被急診個案叫醒，於是緊急前往處理，發現男患者與人愛愛期間，突然聽到「啪」一聲，下體變軟，迅速局部腫脹瘀青，證實「陰莖骨折」。他立刻安排手術，縫合修補破裂白膜，男病人恢復進度良好，但仍然擺臉色，要求多住數日，甚至明言「我認識你們醫院高層」。醫生才恍然大悟：「難怪接到高層『關切』電話，只是大哥，這個『骨折』又不是我造成的，對我擺臉色做什麼？」
泌尿科醫師江佩璋在facebook專頁表示，數周前深夜被叫醒，有1宗急診個案「少見但刻不容緩」。江醫生前往處理，發現男病人和其他人愛愛時，突然聽到清脆響聲，陰莖瞬間變軟，繼而局部腫脹瘀青，外觀變化非常明顯。
「陰莖骨折」過程非常典型，但其實和一般骨頭折斷不同，陰莖勃起時，白膜（tunica albuginea）變得緊繃，一旦破裂，苦不盡快處理，後果可大可小，江醫生當晚進行手術，成功縫合修補白膜。
江醫生翌日巡房時，男病人原本腫脹位置已經明顯消退，緩解疼痛，恢復良好，但男患者病人「心情不太美麗，臭着臉」，強硬表示「我就是要多住幾天，不然很麻煩！」、「我認識你們醫院高層！」。
江醫生才明白為何接到高層「關切」電話，但是自己沒有造成「陰莖骨折」，「對我擺臉色做什麼？」，江醫生強調「沒關係，該修的我們修好，該照顧的我們照顧好。希望你早日康復，也希望下次不要再用這種方式見面了」。
延伸閱讀：
曾不舉阿伯找「妹妹」被勸求醫！下體驚見小蟲 醫生︰優獸大都會
河豚塞下體 日本男當牠是性玩具害女友中毒死亡 網民：腦子有病
文章授權轉載自《香港01》
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言