快訊

解放軍對台軍演…美首表態！國務院發言人籲停止對台施壓

社會動盪的「心理止血」：如何陪孩子走過恐懼？

新竹湖口9.6度極端低溫！強烈大陸冷氣團影響 8縣市恐探10度以下

聽新聞
0:00 / 0:00

各地都將達入冬新低溫 鄭明典：很接近強烈冷氣團 夜晚寒意濃

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。本報資料照片
各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。本報資料照片

強烈大陸冷氣團影響，根據中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫出現在新竹湖口，上午6時51分只有9.6度低溫，其次是桃園楊梅9.7度、新北石門9.8度。

氣象署發布低溫特報，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今天上午至晚間局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號：寒冷）發生的機率。低溫區域：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣。

「各地都會是入冬新低溫」。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，很接近強烈大陸冷氣團了，白天降溫會稍緩，夜晚寒意濃，注意保暖。

冷氣團

延伸閱讀

最高元旦升旗在玉山 鄭明典：美麗的青天白日滿地紅「勇者的升旗典禮」

鄭明典分享玉山第一道曙光 雲海中透出畫面絕美

0度線接觸台灣 鄭明典：1月2日之後更冷空氣來了

出現地震雨 鄭明典揭原因

相關新聞

各地都將達入冬新低溫 鄭明典：很接近強烈冷氣團 夜晚寒意濃

強烈大陸冷氣團影響，根據中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫出現在新竹湖口，上午6時51分只有9.6度低溫，其次是桃園...

新竹湖口9.6度極端低溫 強烈大陸冷氣團影響 8縣市恐探10度以下

強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。根據中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫出現在新竹湖...

台南地牛翻身！清晨5時51分楠西規模3.4地震 最大震度2級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天清晨5時51分，在台南市政府東北東方40.0公里，位於台南市楠西區，發生芮氏規模3...

強烈冷氣團來了 急凍又大雨探7度低溫 吳德榮：下周挑戰首波寒流

強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區...

未來10天3波強冷空氣接力 今強烈冷氣團發威 新竹湖口10.5度

強烈大陸冷氣團影響，今明兩天各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署發布低溫特報，上午至晚局部地區有10...

愛愛聽見「啪」一聲！男陰莖骨折…竟對醫生說這句話

「愛愛」稍一不慎，隨時樂極生悲！台灣1名醫生深夜被急診個案叫醒，於是緊急前往處理，發現男患者與人愛愛期間，突然聽到「啪」一聲，下體變軟，迅速局部腫脹瘀青，證實「陰莖骨折」。他立刻安排手術，縫合修補破裂白膜，男病人恢復進度良好，但仍然擺臉色，要求多住數日，甚至明言「我認識你們醫院高層」。醫生才恍然大悟：「難怪接到高層『關切』電話，只是大哥，這個『骨折』又不是我造成的，對我擺臉色做什麼？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。