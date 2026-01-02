聽新聞
0:00 / 0:00
全台酷寒非常有感 今晚至明晨最冷 這些高山有望降雪
「這波最冷在今晚至明晨」，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷非常有感；今晚至明晨，將是本波強冷空氣影響最為劇烈、降溫最為明顯的時段。
最低溫預估，林得恩說，中部以北、宜蘭及金門地區10至14度，南部、花東及澎湖地區12至16度，馬祖地區8至9度；沿海、空曠及近山等局部地區最低溫還有出現10度以下的機率，務必加強保暖、防寒準備。
至於高山降雪機率，他表示，今天，北部及宜蘭地區約1500至2000公尺，及中部與花蓮地區約3000公尺的高山，都有出現零星降雪、固態降水或路面結冰機會。因氣溫偏低，加上水氣影響，高山道路可能出現路面溼滑或結冰情形，行經山區務必留意路況並注意行車安全。
他說，預計至少要冷到周日的白天，強烈大陸冷氣團才會稍稍減弱；不過，下一波新的強冷空氣又將在下周一馬上跟進。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言