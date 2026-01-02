全台酷寒非常有感 今晚至明晨最冷 這些高山有望降雪

「這波最冷在今晚至明晨」，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷非常有感；今晚至明晨，將是本波強冷空氣影響最為劇烈、降溫最為明顯的時段。

最低溫預估，林得恩說，中部以北、宜蘭及金門地區10至14度，南部、花東及澎湖地區12至16度，馬祖地區8至9度；沿海、空曠及近山等局部地區最低溫還有出現10度以下的機率，務必加強保暖、防寒準備。

至於高山降雪機率，他表示，今天，北部及宜蘭地區約1500至2000公尺，及中部與花蓮地區約3000公尺的高山，都有出現零星降雪、固態降水或路面結冰機會。因氣溫偏低，加上水氣影響，高山道路可能出現路面溼滑或結冰情形，行經山區務必留意路況並注意行車安全。

他說，預計至少要冷到周日的白天，強烈大陸冷氣團才會稍稍減弱；不過，下一波新的強冷空氣又將在下周一馬上跟進。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。