新竹湖口9.6度極端低溫 強烈大陸冷氣團影響 8縣市恐探10度以下
強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。根據中央氣象署觀測資料，今天本島平地最低溫出現在新竹湖口，上午6時51分只有9.6度低溫，其次是桃園楊梅9.7度、新北石門9.9度。
氣象署發布低溫特報，今天上午至晚間局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號：寒冷）發生的機率。低溫區域：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣。
注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。
