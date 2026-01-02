台南地牛翻身！清晨5時51分楠西規模3.4地震 最大震度2級

「愛愛」稍一不慎，隨時樂極生悲！台灣1名醫生深夜被急診個案叫醒，於是緊急前往處理，發現男患者與人愛愛期間，突然聽到「啪」一聲，下體變軟，迅速局部腫脹瘀青，證實「陰莖骨折」。他立刻安排手術，縫合修補破裂白膜，男病人恢復進度良好，但仍然擺臉色，要求多住數日，甚至明言「我認識你們醫院高層」。醫生才恍然大悟：「難怪接到高層『關切』電話，只是大哥，這個『骨折』又不是我造成的，對我擺臉色做什麼？」

2026-01-02 08:43