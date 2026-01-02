強烈冷氣團來了 大雨又急凍探7度低溫 吳德榮：下周挑戰首波寒流

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至周日清晨，入冬最強冷空氣籠罩，北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，北台灣整天寒冷。本報資料照片
強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。大雨特報範圍：基隆北海岸、台北市山區、新北市山區、宜蘭縣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨本島縣市平地最低氣溫為新竹湖口10.4度，其次是桃園楊梅10.5度、新北石門10.6度。各地區平地最低氣溫約在11至13度。迎風面雲多、背風面雲少，降水回波仍以迎風面較多；桃園以北明顯降雨，花蓮、新竹零星。

今天至周日清晨，入冬最強冷空氣籠罩，吳德榮表示，為首波強烈大陸冷氣團的機率最高，本島將出現7度以下的平地最低氣溫，絕不可小覷。

吳德榮表示，今天迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，北台灣整天寒冷；背風面晴時多雲，中南部早晚冷，都要注意添衣保暖。明天、周日各地轉晴朗乾冷，早晚氣溫仍很低，要注意保暖。今天北部9至14度、中部11至21度、南部12至24度、東部11至23度。

周日白天至下周一傍晚冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷。不過，吳德榮表示，下周一晚至下周二上午，另一波冷空氣前緣快速掃過、迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨。

他說，下周二下午起再轉晴冷，不遜於上波的強冷空氣緊接南下，再加上明顯的輻射冷卻，下周三至下周六在陽光下或不覺冷，白天氣溫雖逐日緩升，但入夜氣溫驟降，清晨皆有創入冬最低氣溫，並挑戰首波寒流的機率。歐、美的傳統動力模式或AI模式，模擬其影響的強度與時間，仍有差異，且持續調整；宜慎觀察，再作定論。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

氣溫 吳德榮

