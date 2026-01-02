聽新聞
未來10天3波強冷空氣接力 今強烈冷氣團發威 新竹湖口10.5度

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至明天最冷，注意保暖。圖／中央氣象署提供
今天至明天最冷，注意保暖。圖／中央氣象署提供

強烈大陸冷氣團影響，今明兩天各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署發布低溫特報，上午至晚局部地區有10度以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）低溫區域包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣。

根據中央氣象署觀測資料，今天平地最低溫出現在新竹縣湖口10.5度，其次是桃園市楊梅和平鎮都只有10.6度。

今天強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，中央氣象署說，今天白天北台灣高溫僅13、14度，中部及花蓮高溫約16至18度，南部及台東高溫約19至22度。

晚上為這波強烈大陸冷氣團最冷時段，中部以北及宜蘭低溫普遍約10至12度，沿海局部地區及近山區平地低溫約8至9度，南部及花東低溫約13至15度。

天氣方面，今天桃園以北及東北部地區有短暫雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，竹苗及中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。澎湖陰天，15至17度，金門多雲時晴，10至15度，馬祖晴時多雲，9至11度。

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

高山降雪機率，今天北部、宜蘭1500至2000公尺以上山區及中部、花蓮3000公尺左右高山有局部降雪、固態降水或結冰的機率，留意路面溼滑，應注意安全。

明天強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，周日強烈大陸冷氣團稍減弱，清晨輻射冷卻影響，各地仍偏冷，白天氣溫回升，苗栗以南日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周一大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，下周二至下周四大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，苗栗以南日夜溫差大；下周一、下周二桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，下周三、下周四各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周五大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團減弱，早晚各地仍偏冷，白天氣溫回升，下周六、11日另一冷空氣影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，苗栗以南日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。後期冷空氣影響時間及程度仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。

下周一清晨嘉義以南地區有局部霧影響能見度。

敬老卡福利／高市每月100點長者怨不夠用 北市擬納洗溫泉

高雄市敬老卡每月僅100點，雖可用來搭捷運、台鐵和計程車，但長者抱怨點數根本不夠用，議員認為雙北每月480點、桃園800...

