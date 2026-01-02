聽新聞
非聽不可／高齡疾病的預防與保健 智慧醫療的現況與發展
高齡疾病的預防與保健
智慧醫療的現況與發展
陽明交通大學醫學系主任楊智傑
時間：1月10日（六）上午10時至12時
下午2時至4時
地點：新北市立圖書總館演講廳（新北市板橋區貴興路139號3樓）
洽詢：02-2395-5211洪鈞培文教基金會
02-2953-7868新北市立圖書總館
病人自主權利法大解密
好好說再見，生死兩相安
主講：台大醫院金山分院院長蔡兆勳
時間：1月9日（五）下午1時15分至3時45分
地點：台大癌醫中心醫院五樓國際會議廳（台北市大安區基隆路三段155巷57號）
洽詢：02-2322-0322轉237092
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
