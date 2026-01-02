聽新聞
非聽不可／高齡疾病的預防與保健 智慧醫療的現況與發展

聯合報／ 本報訊

高齡疾病的預防與保健

智慧醫療的現況與發展

主講：台大醫院北護分院院長詹鼎正

陽明交通大學醫學系主任楊智傑

時間：1月10日（六）上午10時至12時

下午2時至4時

地點：新北市立圖書總館演講廳（新北市板橋區貴興路139號3樓）

洽詢：02-2395-5211洪鈞培文教基金會

02-2953-7868新北市立圖書總館

病人自主權利法大解密

好好說再見，生死兩相安

主講：台大醫院金山分院院長蔡兆勳

時間：1月9日（五）下午1時15分至3時45分

地點：台大癌醫中心醫院五樓國際會議廳（台北市大安區基隆路三段155巷57號）

洽詢：02-2322-0322轉237092

台大醫院 病人自主權 醫學 北護分院

