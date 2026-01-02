聽新聞
晚期攝護腺癌復發…精準放射標靶療法 延長存活期、減疼痛

聯合報／ 記者李樹人／台北報導
攝護腺癌早期症狀不明顯，常被誤認為攝護腺肥大。圖／123RF

腰椎、骨盆腔痠痛，寸步難行，60多歲張先生原以為椎間盤滑脫，術前接受核磁共振（MRI）檢查，不料當天傍晚就接到醫院電話，要求隔天立即回診。在被告知晚期攝護腺癌且骨轉移後，他當場傻住，才退休一年多，計畫著跟另一半暢遊，人生怎麼像是快畫上句點。

新北市立土城醫院泌尿科科主任劉忠一表示，攝護腺癌好發60至75歲族群，早期症狀不明顯，常被誤認為攝護腺肥大，等到出現排尿困難、血尿或骨頭疼痛，就醫時大都已至晚期。「逾3成攝護腺癌患者，確診時癌細胞已經轉移。」9成以上晚期攝護腺癌患者為骨轉移，症狀與張先生相似，以為腰椎異常，滑脫、骨刺，就醫時意外發現罹癌

對於攝護腺癌病友來說，定期回診抽血，心情總隨著「攝護腺特定抗原」（PSA）指數而起伏不定。劉忠一指出，如果數字持續往上升，就代表對於荷爾蒙藥物、標靶藥物有了抗藥性。令人無奈的是，晚期患者不管接受哪一種藥物，平均只能撐上三至四年，均會變為「轉移性去勢抗性攝護腺癌（mCRPC）」，五年存活率僅剩15%，預後極差。

針對「轉移性去勢抗性攝護腺癌（mCRPC）」，近年已有重大醫療突破，劉忠一表示，結合診斷與治療的精準放射標靶治療（核醫療法）延長癌友存活期，提高生活品質，大型臨床試驗證實，可降低六成疾病惡化風險、四成整體死亡風險。

劉忠一指出，這套先進核醫療法使用PSMA PET/CT正子掃描儀器，在高解析影像技術下，癌細胞無所遁形，可作為手術重要資料。經評估後，患者符合治療條件，就可運用尖端導航系統，鎖定攝護腺腫瘤細胞的特定蛋白質，讓鎦-177標記的PSMA分子藥物如同導彈，直接命中癌細胞。

轉移性去勢抗性攝護腺癌惡性偏高，常轉移至骨頭，病友痛到在地上打滾，坐立難安，難以入眠，幾乎無生活品質可言。劉忠一表示，這類患者如對傳統化療反應不佳，PSA指數快速上升，且飽受骨痛威脅，應與醫師討論是否適合精準放射標靶治療，藉此控制病情，降低疼痛。

