專業觀點／連續血糖監測儀 更精準管控血糖

連續血糖監測儀（CGM）是一種便攜式醫療血糖儀，約10元硬幣大小，透過皮下注入一個極細的軟針作為葡萄糖感應器，每隔幾分鐘自動偵測皮下組織液裡的葡萄糖再轉換成血糖值，而形成24小時的血糖曲線圖，能清楚顯示血糖波動，再透過藍牙傳輸至手機的App，能立即反應給糖尿病患者或醫師，據以掌控血糖變化，大幅減少傳統指尖扎針的疼痛，讓糖友更精準管理血糖。

依據CGM不同的品牌，可連續測量7至14天。糖尿病患者或照護者透過血糖曲線圖可觀察到血糖波動，並有高低血糖警示，例如夜間的血糖變化及飲食、運動、藥物對血糖的影響，利用即時的血糖數值做進一步的調整，快速處理高低血糖，並觀察處理後的血糖狀態。

目前CGM監測血糖，適用於第一型糖尿病患者與第二型糖尿病患施打胰島素者，以及妊娠糖尿病孕婦，而血糖高低起伏大的人也建議使用。此外，口服降血糖藥的第二型糖尿病患，亦可以根據CGM記錄的血糖變化數值進行飲食的調整。

研究證實，透過CGM可以有效降低糖化血紅素1%至3%，減低血糖波動範圍、提高全天良好控制的時間。