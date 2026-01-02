我的經驗／50歲得糖尿病…學會溫柔對待人生 血糖儀監測與數字共生

過去的我，信奉「吃得開心，比什麼都重要。」身為大家眼中的大胖子，我從不覺得需要節制，看到美食若不吃得盡興，覺得對不起人生。面對親友提醒，我都說：「先顧好心情，再顧身體吧！」仗著五十歲前沒生過什麼大病，這份僥倖成了我揮霍健康的籌碼。

看到美食就享用 泌尿道感染全身癢

直到今年，身體終於替我做了決定。先是反覆泌尿道感染，接著全身搔癢難耐，我總是在泌尿科與皮膚科報到，症狀始終不見起色。直到某位醫師看診建議：「要不要去新陳代謝科檢查？」那一刻我心虛了，卻也第一次願意正視那長年被我忽略的警訊。

確診糖尿病時，我沒有驚慌失措，反而像是在大隊接力中終於被點到名。原來那些被我用玩笑帶過的身體訊號，早已在血液裡累積成答案。

全天候監測血糖 管控疾病精神變好

我開始學著與數字共生。裝上連續血糖監測儀（CGM）後，血糖不再是抽血報告上的一個瞬間，而是全天候盯著我的「存在」。吃了什麼、動了沒有、情緒起伏，全都赤裸地攤在曲線上。當低血糖或高血糖的警示聲響起，我才明白原來身體一直在跟我說話，只是過去我選擇掩耳盜鈴。

因為愛吃，我並未走向極端的斷欲，而是學習分辨。我開始研究哪些食物能讓血糖平穩，什麼時間點起身走動最具效益。慢慢發現，照顧身體並不等於犧牲快樂，而是重拾生活的掌控權。當血糖穩定後，改變的不只是數字，精神變好了，思緒清澈了，連看待生活的角度也跟著寬廣。

很多人說，生病才懂得保健是老掉牙的教訓，但這份真實唯有親歷者才懂。很慶幸，我得到的是一種還能被管理、被修正的疾病。糖尿病沒有奪走我對生活的熱情，反而讓我重新思考：「如果人生下半場要走得久一點，是不是該換一種溫柔的方式對待？」

現在面對老友，我偶爾會說一句聽似矛盾的真心話：「幸好，我得了糖尿病。」這場病，是我五十歲時收到最珍貴的一份提醒。