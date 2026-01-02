聽新聞
0:00 / 0:00

我的元氣早餐／降膽固醇5食物 營養健康勝皇帝

聯合報／ 文／劉秀芳（高市三民）
燕麥、黃豆與黑豆、蘋果、綠花椰菜、橄欖油等五大降膽固醇食物作早餐，吃得營養又安心。 圖／劉秀芳提供
燕麥、黃豆與黑豆、蘋果、綠花椰菜、橄欖油等五大降膽固醇食物作早餐，吃得營養又安心。 圖／劉秀芳提供

早餐，是喚醒一天活力的關鍵。早餐要吃得好，因為它決定了一天的精神、代謝與健康基礎。民間也有「早餐要吃得像皇帝」說法，我雖然沒有皇帝般澎湃的早餐排場，但在營養與健康上，我想即便是皇帝，也未必有我的周全。

看到一則影片介紹「降低膽固醇」五大食物：燕麥、黃豆與黑豆、蘋果、綠花椰菜、橄欖油。對照之下，竟然全部出現在我的早餐裡，讓我更確信這樣的早餐是正確選擇。而我的早餐還會加進更多的營養素。

先將煮熟的黃豆與黑豆，加入黑芝麻與各式堅果打成濃漿，再放入燕麥熬煮成燕麥粥，作為早餐的主食；接著是燙好的青花菜，淋上橄欖油，再搭配蘋果、芭樂與奇異果，補充維生素與膳食纖維。這樣一份早餐，涵蓋蛋白質好油脂、纖維與多種微量營養素，吃進身體裡的不只是飽足感，更是安心。

不少人看了我的早餐內容，總會異口同聲地說：「好健康、好營養。」可不是嗎？我想這是對身體的基本尊重。對我而言，這樣的早餐也像是一顆「定心丸」，人難免會有口腹之欲，當早晨已經為身體打下健康的底子，即便中餐或晚餐偶爾放縱一些，也不至於有太多的罪惡感。

再忙，也要好好吃一頓早餐，為一天儲備足夠的能量。吃好早餐，可以讓一整天都能精神飽滿，有助於工作和學習。

早餐 纖維 蛋白質 膽固醇 橄欖油 能量 好油 燕麥 大豆

延伸閱讀

10年深鎖宮門後...故宮養心殿重新開放 慈禧「垂簾聽政」原狀陳列

6類天然營養素穩定神經 助你一夜好眠

冬季芻料短缺、活化冬季休耕地 畜試所推國產燕麥養羊

輝達該賣陸先進晶片？美貿易代表這樣回 財長自爆利益迴避賣黃豆農場

相關新聞

全台冷吱吱！2波強烈冷氣團接力急凍 明晚至周六「體感剩5度」

未來1周受到2波冷空氣影響，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天持續受到強烈大陸冷氣團影響，最冷時間點落在明晚至周六清晨，局...

未成年遭性侵 國、高中生階段占半數

全國每年性侵案件數約九千多例，其中一半受害人為國中、高中生等未成年族群，二○二○年未成年性侵被害人五九七八人，二○二四年...

未成年性侵占比高／青少年錯誤性觀念 沉迷網路交友開房間

律師余韋德說，刑法二二七條第三項規定，對十四歲以上未滿十六歲男女性交者，縱使「雙方合意」，仍可處七年以下有期徒刑，其立法...

回應市民需求 六都2026年多項新制上路

2026新年開始，六都多項在地新制上路，從提高生育補助、擴大敬老卡點數適用範圍，到學童喝鮮奶、擴大補助亡者海葬等，回應市...

敬老卡福利／高市每月100點長者怨不夠用 北市擬納洗溫泉

高雄市敬老卡每月僅100點，雖可用來搭捷運、台鐵和計程車，但長者抱怨點數根本不夠用，議員認為雙北每月480點、桃園800...

台北101跨年煙火雨天變調 賈永婕發聲了、小S一句話力挺

台北101跨年煙火遇上「下雨天」這個煙火大魔王，讓煙火效果大打折扣，煙火秀直接變成煙霧秀。台北101董事長賈永婕剛在社群...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。