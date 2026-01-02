聽新聞
0:00 / 0:00
我的元氣早餐／降膽固醇5食物 營養健康勝皇帝
早餐，是喚醒一天活力的關鍵。早餐要吃得好，因為它決定了一天的精神、代謝與健康基礎。民間也有「早餐要吃得像皇帝」說法，我雖然沒有皇帝般澎湃的早餐排場，但在營養與健康上，我想即便是皇帝，也未必有我的周全。
看到一則影片介紹「降低膽固醇」五大食物：燕麥、黃豆與黑豆、蘋果、綠花椰菜、橄欖油。對照之下，竟然全部出現在我的早餐裡，讓我更確信這樣的早餐是正確選擇。而我的早餐還會加進更多的營養素。
先將煮熟的黃豆與黑豆，加入黑芝麻與各式堅果打成濃漿，再放入燕麥熬煮成燕麥粥，作為早餐的主食；接著是燙好的青花菜，淋上橄欖油，再搭配蘋果、芭樂與奇異果，補充維生素與膳食纖維。這樣一份早餐，涵蓋蛋白質、好油脂、纖維與多種微量營養素，吃進身體裡的不只是飽足感，更是安心。
不少人看了我的早餐內容，總會異口同聲地說：「好健康、好營養。」可不是嗎？我想這是對身體的基本尊重。對我而言，這樣的早餐也像是一顆「定心丸」，人難免會有口腹之欲，當早晨已經為身體打下健康的底子，即便中餐或晚餐偶爾放縱一些，也不至於有太多的罪惡感。
再忙，也要好好吃一頓早餐，為一天儲備足夠的能量。吃好早餐，可以讓一整天都能精神飽滿，有助於工作和學習。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言