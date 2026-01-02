我的元氣早餐／降膽固醇5食物 營養健康勝皇帝

早餐，是喚醒一天活力的關鍵。早餐要吃得好，因為它決定了一天的精神、代謝與健康基礎。民間也有「早餐要吃得像皇帝」說法，我雖然沒有皇帝般澎湃的早餐排場，但在營養與健康上，我想即便是皇帝，也未必有我的周全。

看到一則影片介紹「降低膽固醇」五大食物：燕麥、黃豆與黑豆、蘋果、綠花椰菜、橄欖油。對照之下，竟然全部出現在我的早餐裡，讓我更確信這樣的早餐是正確選擇。而我的早餐還會加進更多的營養素。

先將煮熟的黃豆與黑豆，加入黑芝麻與各式堅果打成濃漿，再放入燕麥熬煮成燕麥粥，作為早餐的主食；接著是燙好的青花菜，淋上橄欖油，再搭配蘋果、芭樂與奇異果，補充維生素與膳食纖維。這樣一份早餐，涵蓋蛋白質、好油脂、纖維與多種微量營養素，吃進身體裡的不只是飽足感，更是安心。

不少人看了我的早餐內容，總會異口同聲地說：「好健康、好營養。」可不是嗎？我想這是對身體的基本尊重。對我而言，這樣的早餐也像是一顆「定心丸」，人難免會有口腹之欲，當早晨已經為身體打下健康的底子，即便中餐或晚餐偶爾放縱一些，也不至於有太多的罪惡感。

再忙，也要好好吃一頓早餐，為一天儲備足夠的能量。吃好早餐，可以讓一整天都能精神飽滿，有助於工作和學習。