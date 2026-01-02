回應市民需求 六都多項新制上路

2026新年開始，六都多項在地新制上路，從提高生育補助、擴大敬老卡點數適用範圍，到學童喝鮮奶、擴大補助亡者海葬等，回應市民需求。

台北市長蔣萬安昨在臉書公布上路的新年新制上路，涵蓋長者福利、交通安全與停車秩序管理。例如搭車可掃交通乘車碼QR Code支付更多元；租騎YouBike須先投保傷害險；落實使用者付費，公有停車場車輛最長停放縮為10天，解決久占車位問題。

新北市新制重點除增加第一、二胎生育獎勵金，好孕專車2月起補助趟次由28趟提高至36趟，每趟補貼200元提高至250元。「雙保（飽）PLUS 健檢+」新方案，也全額補助農民職業災害保險自付額及農漁民健檢費。

台中市長盧秀燕表示，元旦啟動「愛胎萬」計畫，第一胎、第二胎生育補助維持2萬元，第三胎起每胎加1萬元，以此類推，沒有上限。這個學年度第二學期開始實施「台中有鈣讚」計畫，公私立幼兒園與公立小學共24萬名學童，每周免費喝1瓶牛奶。

桃園「生生有鮮奶」政策也在2月23日上路，2到12歲公私立托嬰中心、幼兒園和國小學生，每周憑數位卡到4大超商換取鮮奶或豆漿一次。另推免費月嫂到宅服務，鎖定低收、中低收入戶與未婚懷孕、未滿18歲產婦或社工評估有需求者，服務單胞胎120小時、雙胞胎160小時與三胞胎200小時。

台南市新措施涵蓋社福、環保、公共安全與觀光等面向，除提高重陽敬老金、擴大海葬補助，7月起老舊柴油大客貨車及燃油機車，若無檢驗合格標章，禁入南科台南園區與樹谷園區前，須通過合格檢驗或具自主管理標章。

今年起，台南市民持市民卡或身分證造訪日本山口縣、山形市、日光市、水上町、宇土市、別府市、宇佐市等7個城市公告的28處景點，可享專屬門票優惠。

高雄市推動淨零智慧城市，弱勢兒少餐食券全面無紙數位化，改用一卡通票卡兌換；市民服務專線1999新增「真人文字客服」，讓市民直接用文字即時提供市政建言與陳情。