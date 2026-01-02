聽新聞
0:00 / 0:00

婚內失戀 封箱演出

聯合報／ 本報訊

舞台劇婚內失戀」改編自醫師鄧惠文的同名著作，從二○二二年起連續三年口碑爆棚、場場完售，將於今年四月在水源劇場加演回歸，迎來最終「封箱演出」，觀眾若再不進場，日後恐再無機會看到這齣深受討論與喜愛的作品。

本次除延續熟悉的「經典場」劇場卡司吳世偉、杜思慧、莊凱勛、張詩盈、黃人傑、蔡亘晏（爆花），更推出備受矚目的「星光場」，邀請觀眾熟識的電視、電影圈人氣演員柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽（Dino）及項婕如共同演出。

舞台劇「婚內失戀」聚焦婚姻中長時間面對同一個人與日常瑣事所累積的情緒變化，揭示那些因時間推移而悄然轉折的感受，過去熱戀時恨不得時時看著對方，婚後朝夕相處卻往往只剩下一眼望去的缺點。劇中真實呈現三對不同婚齡夫妻的生活樣貌，讓觀眾一次看見婚姻走過五年、十五年與卅年所必然面對的光景。

今年演出一樣採用三面舞台設計，更加碼沉浸式香味劇場，觀眾將在觀賞的同時聞到限定「重修愛的特調香」，深度體驗婚姻情感的多層次感受。舞台劇「婚內失戀」超激早鳥票八五折，限時加碼延長，即日起至七日止，購票請至Opentix。

舞台劇 婚內失戀

延伸閱讀

F4合體、朱孝天翻臉全入戲 他揭收錄隨機攻擊案真正原因

深夜強震鋼骨牆詭異聲響　何如芸16樓驚魂：以為我家要倒了

曾沛慈試唱新歌情緒潰堤　「不想忘的是…」唱哭整間錄音室

專訪／項婕如法國朝聖之路 第一晚爆遭竊「床位是小偷幫我鋪好的」

相關新聞

全台冷吱吱！2波強烈冷氣團接力急凍 明晚至周六「體感剩5度」

未來1周受到2波冷空氣影響，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天持續受到強烈大陸冷氣團影響，最冷時間點落在明晚至周六清晨，局...

假日急症中心上路2個月就醫人數上升 醫界：凸顯「這問題」仍存在缺口

衛福部去年11月2日啟動「周日及國定假日輕急症中心」(UCC)，期盼於假日許多基層診所休診的情形下，提供民眾另一個就醫管...

未成年性侵2／少女遭性侵染3性病竟冷回1字 婦產醫走進校園幫補性教育

根據衛福部歷年統計的性侵案中，過半數都屬於「未成年性侵」，承接基隆市性侵案件鑑定的基隆長庚醫院，曾一個晚上收到四起性侵鑑...

未成年性侵1／占比最多達6成4 衛福部：多集中在「國高中」階段

網路交友盛行、家庭關係疏離，加上性教育不足，多重因素交織下，使未成年性侵案件長期居高不下。衛福部統計，近五年性侵案件中，...

8縣市低溫特報！北北基桃、竹縣「跌破10度」 一路急凍到明晚

中央氣象署今下午4時31分針對8縣市發布低溫特報，其中北北基桃、新竹縣均出現10度以下低溫，並持續冷到明天晚上。氣象署提...

觀察站／敬老卡活躍老化 須兼顧財政負擔

全台步入高齡化社會，各縣市重視長者福利，愛心敬老卡成為加碼目標，點數增加、服務範圍擴大，每年動輒數億元支出，民代仍喊著要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。