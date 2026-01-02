聽新聞
0:00 / 0:00
婚內失戀 封箱演出
舞台劇「婚內失戀」改編自醫師鄧惠文的同名著作，從二○二二年起連續三年口碑爆棚、場場完售，將於今年四月在水源劇場加演回歸，迎來最終「封箱演出」，觀眾若再不進場，日後恐再無機會看到這齣深受討論與喜愛的作品。
本次除延續熟悉的「經典場」劇場卡司吳世偉、杜思慧、莊凱勛、張詩盈、黃人傑、蔡亘晏（爆花），更推出備受矚目的「星光場」，邀請觀眾熟識的電視、電影圈人氣演員柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽（Dino）及項婕如共同演出。
舞台劇「婚內失戀」聚焦婚姻中長時間面對同一個人與日常瑣事所累積的情緒變化，揭示那些因時間推移而悄然轉折的感受，過去熱戀時恨不得時時看著對方，婚後朝夕相處卻往往只剩下一眼望去的缺點。劇中真實呈現三對不同婚齡夫妻的生活樣貌，讓觀眾一次看見婚姻走過五年、十五年與卅年所必然面對的光景。
今年演出一樣採用三面舞台設計，更加碼沉浸式香味劇場，觀眾將在觀賞的同時聞到限定「重修愛的特調香」，深度體驗婚姻情感的多層次感受。舞台劇「婚內失戀」超激早鳥票八五折，限時加碼延長，即日起至七日止，購票請至Opentix。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言