舞台劇「婚內失戀」改編自醫師鄧惠文的同名著作，從二○二二年起連續三年口碑爆棚、場場完售，將於今年四月在水源劇場加演回歸，迎來最終「封箱演出」，觀眾若再不進場，日後恐再無機會看到這齣深受討論與喜愛的作品。

本次除延續熟悉的「經典場」劇場卡司吳世偉、杜思慧、莊凱勛、張詩盈、黃人傑、蔡亘晏（爆花），更推出備受矚目的「星光場」，邀請觀眾熟識的電視、電影圈人氣演員柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽（Dino）及項婕如共同演出。

舞台劇「婚內失戀」聚焦婚姻中長時間面對同一個人與日常瑣事所累積的情緒變化，揭示那些因時間推移而悄然轉折的感受，過去熱戀時恨不得時時看著對方，婚後朝夕相處卻往往只剩下一眼望去的缺點。劇中真實呈現三對不同婚齡夫妻的生活樣貌，讓觀眾一次看見婚姻走過五年、十五年與卅年所必然面對的光景。

今年演出一樣採用三面舞台設計，更加碼沉浸式香味劇場，觀眾將在觀賞的同時聞到限定「重修愛的特調香」，深度體驗婚姻情感的多層次感受。舞台劇「婚內失戀」超激早鳥票八五折，限時加碼延長，即日起至七日止，購票請至Opentix。