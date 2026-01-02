今晚至明晨最冷「體感5度」

受到強烈大陸冷氣團南下影響，北台灣氣溫明顯下降，中央氣象署預報員劉沛滕表示，今晚至明天清晨最冷，局部低溫下探八度，新竹市體感溫度最低僅五度，周日短暫回暖，下周一再有另一波冷空氣，不排除增強為強烈大陸冷氣團，持續影響到下周五清晨。

劉沛滕說，今天受到強烈冷空氣影響，北部整天感受偏冷，桃園以北、東北部有短暫降雨，東部、東南部、恆春半島有局部短暫降雨，竹苗地區、中部山區也有零星短暫降雨，其他地區為多雲到晴，入夜後水氣逐漸減少。

周末天氣將轉乾冷，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。下周一、二，桃園以北、東北部、東部有局部短暫降雨，東南部、恆春半島有零星短暫降雨，其他地區為多雲到晴。

溫度部分，劉沛滕指出，這波強烈大陸冷氣團最冷時間點落在今晚至明天清晨，中部以北、宜蘭僅十至十二度，局部空曠地區可能會出現八、九度低溫。

此外，根據氣象署體感溫度預報，今天桃園、基隆、彰化、宜蘭體感溫度最低八度，竹縣、苗栗體感溫度最低下探六度，而竹市體感溫度最低五度。

氣象署表示，周日，白天短暫回溫，但清晨受到輻射冷卻影響，仍會出現局部十度以下低溫；下周一又一波冷空氣南下，並持續影響到下周五清晨，且不排除增強為強烈大陸冷氣團，但實際強度仍須持續觀察，各地氣溫再降低，北部低溫約十二度。

至於降雪機率，劉沛滕說，今天中部以北、宜花三千公尺以上高山，北部、宜蘭一千五百至二千公尺高山，在有水氣通過的情況下有降雪機率。