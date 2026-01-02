聽新聞
0:00 / 0:00

今晚至明晨最冷「體感5度」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

受到強烈大陸冷氣團南下影響，北台灣氣溫明顯下降，中央氣象署預報員劉沛滕表示，今晚至明天清晨最冷，局部低溫下探八度，新竹市體感溫度最低僅五度，周日短暫回暖，下周一再有另一波冷空氣，不排除增強為強烈大陸冷氣團，持續影響到下周五清晨。

劉沛滕說，今天受到強烈冷空氣影響，北部整天感受偏冷，桃園以北、東北部有短暫降雨，東部、東南部、恆春半島有局部短暫降雨，竹苗地區、中部山區也有零星短暫降雨，其他地區為多雲到晴，入夜後水氣逐漸減少。

周末天氣將轉乾冷，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。下周一、二，桃園以北、東北部、東部有局部短暫降雨，東南部、恆春半島有零星短暫降雨，其他地區為多雲到晴。

溫度部分，劉沛滕指出，這波強烈大陸冷氣團最冷時間點落在今晚至明天清晨，中部以北、宜蘭僅十至十二度，局部空曠地區可能會出現八、九度低溫。

此外，根據氣象署體感溫度預報，今天桃園、基隆、彰化、宜蘭體感溫度最低八度，竹縣、苗栗體感溫度最低下探六度，而竹市體感溫度最低五度。

氣象署表示，周日，白天短暫回溫，但清晨受到輻射冷卻影響，仍會出現局部十度以下低溫；下周一又一波冷空氣南下，並持續影響到下周五清晨，且不排除增強為強烈大陸冷氣團，但實際強度仍須持續觀察，各地氣溫再降低，北部低溫約十二度。

至於降雪機率，劉沛滕說，今天中部以北、宜花三千公尺以上高山，北部、宜蘭一千五百至二千公尺高山，在有水氣通過的情況下有降雪機率。

降雪 冷氣團 新竹

延伸閱讀

明起2日低溫探10度…回暖僅1天 5日冷氣團再襲「強度與這波相近」

航港局揭「‘海盜威脅高風險海域」 台灣航商常行經的麻六甲也上榜

兩波冷空氣接力…元旦強烈冷氣團愈晚愈凍 這些高山有望降雪

最高元旦升旗在玉山 鄭明典：美麗的青天白日滿地紅「勇者的升旗典禮」

相關新聞

全台冷吱吱！2波強烈冷氣團接力急凍 明晚至周六「體感剩5度」

未來1周受到2波冷空氣影響，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天持續受到強烈大陸冷氣團影響，最冷時間點落在明晚至周六清晨，局...

假日急症中心上路2個月就醫人數上升 醫界：凸顯「這問題」仍存在缺口

衛福部去年11月2日啟動「周日及國定假日輕急症中心」(UCC)，期盼於假日許多基層診所休診的情形下，提供民眾另一個就醫管...

未成年性侵2／少女遭性侵染3性病竟冷回1字 婦產醫走進校園幫補性教育

根據衛福部歷年統計的性侵案中，過半數都屬於「未成年性侵」，承接基隆市性侵案件鑑定的基隆長庚醫院，曾一個晚上收到四起性侵鑑...

未成年性侵1／占比最多達6成4 衛福部：多集中在「國高中」階段

網路交友盛行、家庭關係疏離，加上性教育不足，多重因素交織下，使未成年性侵案件長期居高不下。衛福部統計，近五年性侵案件中，...

8縣市低溫特報！北北基桃、竹縣「跌破10度」 一路急凍到明晚

中央氣象署今下午4時31分針對8縣市發布低溫特報，其中北北基桃、新竹縣均出現10度以下低溫，並持續冷到明天晚上。氣象署提...

觀察站／敬老卡活躍老化 須兼顧財政負擔

全台步入高齡化社會，各縣市重視長者福利，愛心敬老卡成為加碼目標，點數增加、服務範圍擴大，每年動輒數億元支出，民代仍喊著要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。