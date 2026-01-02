聽新聞
醫師：分流病人難解急診壅塞

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

「周日及國定假日輕急症中心」（ＵＣＣ）上路兩個月，六都十三個據點於十個工作天累積收治三千多人，對於紓解各大醫院假日急診人潮，幫助有限，第一線急診醫師表示，該新制仍無法解決各大醫院假日急診壅塞困境。

假日急症中心實施至今兩個月，但各大醫院急診患者並未明顯下降，台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，ＵＣＣ應需調整角色及定位，與基層診所互補，多在診所密集度較低或假日開診率偏低的地區開設據點。

急診專科醫師田知學表示，急診壅塞原因眾多，並非只有輕症患者湧入問題，還取決於醫護人力。大部分醫院因護理照顧人力，不得不關病床，以致症狀嚴重的急診患者無法順利住院，待床時間超久，造成急診壅塞。如從數字看來，ＵＣＣ頂多是民眾在基層診所假日休診情況下的另一個就醫管道。

田知學表示，最近兩個月醫院急診仍常收治擠破青春痘、雞眼疼痛等輕症第四、第五級患者，因為從醫療風險及道德層面來說，急診醫師無法直接拒絕病患，因為少部分病情處在灰色地帶的病人，變化快速，一開始收治時，列為第四級輕症，但可能急遽惡化，成為最嚴重的第一級，必須即時搶救。

田知學表示，今年春節連續九天假期，健保署鼓勵診所開診，加上急診醫師訓練良好，應不致重演去年壅塞現象。但仍提醒輕症患者，不要往急診跑，讓醫護人員可以全心照顧生命危及的患者。

「下個月春節九天連假，是對ＵＣＣ的壓力測試。」洪子仁說，健保署應盡快公布春節醫療量能地圖，讓民眾知道屆時可到哪些地方就醫。另建議疾管署評估現有ＵＣＣ據點的醫療韌性、就醫品質、轉診率，及串接病歷流、資訊流等能力，最好與周邊醫院建立「綠色通道」，從減免掛號費、優先減傷分類等做起，增加民眾信任感，落實分級醫療。

至於ＵＣＣ兒科小病童偏少，洪子仁建議，可採區域聯防，不需每個ＵＣＣ據點都設置兒科，而是集中收治，依當地需求，提供兒科或外傷處理，讓相同醫療需求的人至同一個地點就醫，人力編組即可更為精準。

