台北101跨年煙火雨天變調 賈永婕發聲了、小S一句話力挺

台北101跨年煙火遇上「下雨天」這個煙火大魔王，讓煙火效果大打折扣，煙火秀直接變成煙霧秀。台北101董事長賈永婕剛在社群發表這次的跨年煙火心得，她說「看到天氣不好，我心情很平靜，盡人事、聽天命」，網友則回應「下雨有朦朧感」、「天氣因素是不可控的」、「雖然下雨但有感受到用心」。

賈永婕談到，今年跨年提前五天光雕倒數到所有的動畫、煙火、音樂，每一個環節、每一個驚喜，都是一群人拚盡全力換來的。雖然抱著盡人事、聽天命的想法，身邊的老公還一直念說「這個雨不會停啦，什麼都看不到啦，賈董你死定了啦⋯⋯」她也是白眼都懶得翻，自認心態超健康，但她說還是默默燒了三隻烏龜，希望老天爺幫忙。

她說，今年煙火的節奏、釋放的角度、曲線、色彩的飽和度，還有音樂其實都做了很多新的嘗試，就算天公不作美，還是用盡全力，讓它綻放。並問大家「在朦朧的雨霧裡，你們有看見嗎？」

昨晚跨年夜，賈永婕的好友小S和S媽也出現在戶外，撐著傘看著101跨年煙火，並寫下「每一年的煙火，妳會跟我們一起看。」小S也安慰賈永婕，「真的很美，就算有煙，也都被我的眼淚洗掉了」。

最後，賈永婕謝謝所有團隊，和每一位協力夥伴「我們真的盡力了，也真的很美」。