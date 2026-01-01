聽新聞
0:00 / 0:00
台北101跨年煙火雨天變調 賈永婕發聲了、小S一句話力挺
台北101跨年煙火遇上「下雨天」這個煙火大魔王，讓煙火效果大打折扣，煙火秀直接變成煙霧秀。台北101董事長賈永婕剛在社群發表這次的跨年煙火心得，她說「看到天氣不好，我心情很平靜，盡人事、聽天命」，網友則回應「下雨有朦朧感」、「天氣因素是不可控的」、「雖然下雨但有感受到用心」。
賈永婕談到，今年跨年提前五天光雕倒數到所有的動畫、煙火、音樂，每一個環節、每一個驚喜，都是一群人拚盡全力換來的。雖然抱著盡人事、聽天命的想法，身邊的老公還一直念說「這個雨不會停啦，什麼都看不到啦，賈董你死定了啦⋯⋯」她也是白眼都懶得翻，自認心態超健康，但她說還是默默燒了三隻烏龜，希望老天爺幫忙。
她說，今年煙火的節奏、釋放的角度、曲線、色彩的飽和度，還有音樂其實都做了很多新的嘗試，就算天公不作美，還是用盡全力，讓它綻放。並問大家「在朦朧的雨霧裡，你們有看見嗎？」
昨晚跨年夜，賈永婕的好友小S和S媽也出現在戶外，撐著傘看著101跨年煙火，並寫下「每一年的煙火，妳會跟我們一起看。」小S也安慰賈永婕，「真的很美，就算有煙，也都被我的眼淚洗掉了」。
最後，賈永婕謝謝所有團隊，和每一位協力夥伴「我們真的盡力了，也真的很美」。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言