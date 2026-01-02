假日急症中心 2個月破3千人看診
衛福部去年十一月初啟動「周日及國定假日輕急症中心」（ＵＣＣ），上路二個月，於十個假日開診，統計收治三二八○人，患者以呼吸道感染、簡單傷口、腸胃道症狀等輕症為主；今年春節連假長達九天，健保署鼓勵診所於假期多多開診，提供醫療服務。
健保署最新統計，去年十二月ＵＣＣ看診總計一七○○人，與十一月一五八○人相較，增加一二○人，看診人數持續增加；十二月看診人數以外骨科為主，占比百分之五十四，就診原因則以呼吸道症狀最多，占百分之四十一。
健保署主秘劉林義表示，ＵＣＣ上路二個月，十天開診，就醫總人數三二八○人，平均每日就醫人數約三○○人；分析就醫症狀，去年十二月前三名為呼吸道症狀（七○五人）、簡單傷口（二○四人）、腸胃道症狀（一九○人）、小兒急性不適（八十四人）、發燒（七十六人）。
劉林義分析三二八○名於ＵＣＣ就診患者，多屬呼吸道感染、簡單傷口、腸胃道症狀等輕症，顯示民眾已自動分流到ＵＣＣ看診。不過，兒童假日就醫需求並不如預期，僅占百分之五，針對兒童就診率較高的場所，持續安排兒科醫師看診，至於兒科就診量偏低者，考慮由內科醫師接手。
台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，ＵＣＣ上路兩個月，就醫破三千人，凸顯民眾在假日醫療需求仍存在缺口，就醫症狀多為呼吸道症狀、簡單傷口及腸胃道，代表成功攔截急診第四、第五級輕症患者，讓各大醫學中心急診專注處理第一、二級重大傷患，仍具有一定成效。
今年春節連假長達九天，為提高民眾就醫便利性，健保署提出春節開診加成獎勵方案，欲在春節開診的診所需先上網登錄，第一階段於去年十二月廿日截止，但情況似乎不夠踴躍，為此，劉林義表示，將持續鼓勵診所開診，延長登錄時間，一月九日再次統計，作為春節期間各地ＵＣＣ開設評估依據。
