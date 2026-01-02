聽新聞
0:00 / 0:00

假日急症中心 2個月破3千人看診

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
「周日及國定假日輕急症中心」上路兩個月，六都十三個據點，累積三千多人就醫，健保署表示，收治患者幾乎都是輕症，已達分流效果。圖為台北市立聯合醫院林森院區。記者曾原信／攝影
「周日及國定假日輕急症中心」上路兩個月，六都十三個據點，累積三千多人就醫，健保署表示，收治患者幾乎都是輕症，已達分流效果。圖為台北市立聯合醫院林森院區。記者曾原信／攝影

衛福部去年十一月初啟動「周日及國定假日輕急症中心」（ＵＣＣ），上路二個月，於十個假日開診，統計收治三二八○人，患者以呼吸道感染、簡單傷口、腸胃道症狀等輕症為主；今年春節連假長達九天，健保署鼓勵診所於假期多多開診，提供醫療服務。

健保署最新統計，去年十二月ＵＣＣ看診總計一七○○人，與十一月一五八○人相較，增加一二○人，看診人數持續增加；十二月看診人數以外骨科為主，占比百分之五十四，就診原因則以呼吸道症狀最多，占百分之四十一。

健保署主秘劉林義表示，ＵＣＣ上路二個月，十天開診，就醫總人數三二八○人，平均每日就醫人數約三○○人；分析就醫症狀，去年十二月前三名為呼吸道症狀（七○五人）、簡單傷口（二○四人）、腸胃道症狀（一九○人）、小兒急性不適（八十四人）、發燒（七十六人）。

劉林義分析三二八○名於ＵＣＣ就診患者，多屬呼吸道感染、簡單傷口、腸胃道症狀等輕症，顯示民眾已自動分流到ＵＣＣ看診。不過，兒童假日就醫需求並不如預期，僅占百分之五，針對兒童就診率較高的場所，持續安排兒科醫師看診，至於兒科就診量偏低者，考慮由內科醫師接手。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，ＵＣＣ上路兩個月，就醫破三千人，凸顯民眾在假日醫療需求仍存在缺口，就醫症狀多為呼吸道症狀、簡單傷口及腸胃道，代表成功攔截急診第四、第五級輕症患者，讓各大醫學中心急診專注處理第一、二級重大傷患，仍具有一定成效。

今年春節連假長達九天，為提高民眾就醫便利性，健保署提出春節開診加成獎勵方案，欲在春節開診的診所需先上網登錄，第一階段於去年十二月廿日截止，但情況似乎不夠踴躍，為此，劉林義表示，將持續鼓勵診所開診，延長登錄時間，一月九日再次統計，作為春節期間各地ＵＣＣ開設評估依據。

健保署 國定假日 春節 輕症

延伸閱讀

假日急症中心上路2個月就醫人數上升 醫界：凸顯「這問題」仍存在缺口

洗牙前才臨時用牙線清潔？牙醫曝不希望你看診前做的4件事

台中北屯近萬戶無預警大停電！診所醫師克難手電筒看診 台電說話了

神鬼夫妻密集投保…「瘀青挫傷」看診132次 詐保2800萬下場曝

相關新聞

全台冷吱吱！2波強烈冷氣團接力急凍 明晚至周六「體感剩5度」

未來1周受到2波冷空氣影響，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天持續受到強烈大陸冷氣團影響，最冷時間點落在明晚至周六清晨，局...

假日急症中心上路2個月就醫人數上升 醫界：凸顯「這問題」仍存在缺口

衛福部去年11月2日啟動「周日及國定假日輕急症中心」(UCC)，期盼於假日許多基層診所休診的情形下，提供民眾另一個就醫管...

未成年性侵2／少女遭性侵染3性病竟冷回1字 婦產醫走進校園幫補性教育

根據衛福部歷年統計的性侵案中，過半數都屬於「未成年性侵」，承接基隆市性侵案件鑑定的基隆長庚醫院，曾一個晚上收到四起性侵鑑...

未成年性侵1／占比最多達6成4 衛福部：多集中在「國高中」階段

網路交友盛行、家庭關係疏離，加上性教育不足，多重因素交織下，使未成年性侵案件長期居高不下。衛福部統計，近五年性侵案件中，...

8縣市低溫特報！北北基桃、竹縣「跌破10度」 一路急凍到明晚

中央氣象署今下午4時31分針對8縣市發布低溫特報，其中北北基桃、新竹縣均出現10度以下低溫，並持續冷到明天晚上。氣象署提...

觀察站／敬老卡活躍老化 須兼顧財政負擔

全台步入高齡化社會，各縣市重視長者福利，愛心敬老卡成為加碼目標，點數增加、服務範圍擴大，每年動輒數億元支出，民代仍喊著要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。