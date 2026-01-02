聽新聞
青少年自傷宣洩形成次文化 透過文字夜半線上求救

聯合報／ 記者李樹人沈能元廖靜清／台北報導

部分青少年透過自殘、自傷等行為，宣洩壓力，形成次文化，三總精神醫學部主治醫師葉啟斌說，門診收治不少類似個案，以「我痛，故我在。」等形式表現心理痛苦、憤怒或壓力，建議家長靜心陪伴「非自殺性的自殘行為」青少年，以傾聽代替責罵。

國際生命線台灣總會自一一一年起推出「謝謝你跟我說」青少年心理健康文字協談服務，透過匿名、即時、不需面對面方式，提供青少年自在表達、安心傾訴的心理支持平台。

統計顯示，開辦至去年十月底，共有六三七二人上線尋求協助，百分之八十五為十三至二十九歲青少年與年輕族群。時間集中於晚間九時至凌晨二時，令人擔心的，近兩成青少年自述自傷、自殘行為，比率偏高。

生命線總會秘書處辦公室主任陳萱佳表示，每天都會接到自傷個案，一個字一個字敲寫著鬱悶無助的心情，只能用身體些許痛感，來宣洩負面情緒，明知這樣做是不對的，但還是無法抑制傷害自己的衝動，「大人們無法想像這群青少年的內心世界」。

台北馬偕醫院精神醫學部主治醫師方俊凱說，青少年時期易產生挫折及負面情緒，當壓力無法宣洩，自傷行為帶來痛楚可以轉移注意力，一旦有過自傷行為，下次遇到壓力，還是會用同樣方式處理。

葉啟斌表示，青少年自傷可分「自殺」、「非自殺性的自殘行為」，後者亟需找到情緒出口，且以自傷來證明自己存在，如未及早治療，可能形成慣性，更難處理。所幸隨著大腦逐漸成熟，情緒波動逐漸下降，一半以上非自殺性自殘者在十八歲後自然好轉，家長該做的是陪同就醫，及耐心傾聽。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

