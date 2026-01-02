快訊

瑞士酒吧跨年夜大火如「恐怖電影」 警證實40死百傷 疑蠟燭或煙火引發

獨／高雄某大醫院護理師落陷阱遭詐逾1500萬 警追主嫌發現他另案收押

「功夫」神丐病逝！袁祥仁妻證實死訊「元旦離世」享壽69歲

聽新聞
0:00 / 0:00

去年新生兒少2.5萬人 不到11萬

聯合報／ 記者陳雨鑫陳俊智鄭國樑郭政芬王駿杰胡蓬生／連線報導
各醫院昨喜迎元旦寶寶，但仍無助於少子化困境，醫師推估，去年新生兒人數不到十一萬人，跌幅之大，恐創歷史紀錄。記者季相儒／攝影
各醫院昨喜迎元旦寶寶，但仍無助於少子化困境，醫師推估，去年新生兒人數不到十一萬人，跌幅之大，恐創歷史紀錄。記者季相儒／攝影

台灣新生兒人數持續探底，二○二五年一至十一月新生兒僅九萬八七八五人。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，原本預期去年新生兒人數至少十二萬，沒想到連十一萬都不到，與前年相較，驟減近二萬五千人，下滑幅度恐破紀錄，少子化進入「崩跌」階段。

元旦寶寶陸續出爐，林口長庚昨接生七名寶寶、新光醫院接生二名、台安醫院接生二名；台安醫院值班護理長表示，今年僅六名媽媽待產，比往年十多人相較，明顯變少，產房護理人力也跟著減少。

全國「生」意盎然的縣市所剩不多，桃園市婦幼局統計，桃園元旦寶寶逐年成長，二○二四年六十名、二○二五年六十四名，昨天截至傍晚五時共四十六人誕生，另卅一名孕婦待產，預估今年元旦寶寶人數將再高於前兩年數字。受惠於竹科園區效應，新竹縣市近年人口也是正成長，新竹縣竹北市、竹東鎮與湖口鄉人口數，躍居為全台鄉、鎮、市「三冠王」。

整體來看，過去幾年新生兒數逐年下滑，黃建霈表示，每年平均減少數千人，但去年驟減二萬五千人，「一年跌掉兩成，等於是跌了兩個跌停板。」分析二○二五年各月出生人數，僅三月分破萬，十二月統計雖尚未出爐，但十二月不可能新增一萬名寶寶，預估去年應該不到十一萬名新生兒。

黃建霈說，若以相同幅度下滑，二○二六年新生兒數只剩八萬八千多人，這還只是保守估計，如果二○二六年跌幅不止兩成，人口結構快速失衡，「台灣能承受幾個跌停板，沒有人知道。」

黃建霈表示，近年不婚、不育等比例攀升，這並非單一因素所致，年輕世代身陷學業、就業與經濟等三重壓力，政策若仍停留在一次性補貼，難以改變困境。台灣進入超高齡化社會，四位年輕人撫養一名老人，三十年後恐變成一位年輕人撐起一位老人，屆時再想補救，已無力回天。

「如何讓年輕人願意生、敢去生，這才是解決少子化的根本方向。」黃建霈表示，國家應想辦法讓年輕人將生育放在人生重要規畫。例如在升學、就業制度中，將生育視為公共貢獻，提供實質誘因；或在房貸、稅制上給予長期支持，降低生養焦慮。

台中茂盛醫院院長李茂盛說，台灣連續六年「生不如死」，與高齡化、晚婚晚育、經濟負擔、養育成本高、不婚不生觀念興起等有關，呼籲政府應跨部會整合，推動社會住宅、平抑房價、友善托與職場環境，落實「零至六歲國家養」等政策，扭轉少子化危機。

新生兒 少子化

延伸閱讀

逆少子化？台中今年元旦寶寶逾75人 比去年44人還多

新生兒恐跌破10萬 婦產科醫學會：少子化進「崩跌期」再不救就來不及

台中狠父虐死新生兒判10年 未滿20歲妻放任不作為也判刑

喜迎元旦寶寶！ 名醫示警：2026恐面臨「10萬人保衛戰」

相關新聞

台南地牛翻身！清晨5時51分楠西規模3.4地震 最大震度2級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天清晨5時51分，在台南市政府東北東方40.0公里，位於台南市楠西區，發生芮氏規模3...

去年新生兒少2.5萬人 不到11萬

台灣新生兒人數持續探底，二○二五年一至十一月新生兒僅九萬八七八五人。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，原本預期去年新生兒...

未來10天3波強冷空氣接力 今強烈冷氣團發威 新竹湖口10.5度

強烈大陸冷氣團影響，今明兩天各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署發布低溫特報，上午至晚局部地區有10...

未成年遭性侵 國、高中生階段占半數

全國每年性侵案件數約九千多例，其中一半受害人為國中、高中生等未成年族群，二○二○年未成年性侵被害人五九七八人，二○二四年...

未成年性侵占比高／青少年錯誤性觀念 沉迷網路交友開房間

律師余韋德說，刑法二二七條第三項規定，對十四歲以上未滿十六歲男女性交者，縱使「雙方合意」，仍可處七年以下有期徒刑，其立法...

回應市民需求 六都2026年多項新制上路

2026新年開始，六都多項在地新制上路，從提高生育補助、擴大敬老卡點數適用範圍，到學童喝鮮奶、擴大補助亡者海葬等，回應市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。