高市敬老卡每月100點 長者怨不夠用 北市擬納洗溫泉

聯合報／ 記者宋原彰洪子凱葉德正陳敬丰陳俊智萬于甄／連線報導
6都敬老卡點數及用途 製表／地方社會中心
高雄市敬老卡每月僅100點，雖可用來搭捷運、台鐵和計程車，但長者抱怨點數根本不夠用，議員認為雙北每月480點、桃園800點，台中更高達1000點，高雄淪六都末段班，全市老年人口高達55萬，要求市府提高敬老卡點數等福利應該提升。

高雄市社會局長蔡宛芬說，敬老卡可免費搭全市公車、輕軌、公車式小黃和渡輪等，不會扣點數，「等同吃到飽，無限制次數」，和其他縣市作法不同，無從比較，但提供長者社會福利是市府責任，會持續尋找財源，提升敬老卡點數和福利。

高雄敬老卡也能在運動中心、藝文場館使用。議員李眉蓁、陳麗娜、黃文益都認為1年1200點比5都少，長者抱怨不夠用，應該跟進雙北調升。林姓長者說，高雄計程車起跳價85元，敬老卡卻僅能扣抵50元，要自付差額，希望增加點數及提高扣抵金額。

北市老人已近60萬人占總人口24%，全國比率最高，敬老卡今年起補助聯醫掛號費最高50點，目前已可用在12種運具、66個場館，範圍全國之冠。7月起從每月480點提升至600點，春節前會新增泡溫泉，計程車補助單趟從65點提高至85點優惠，持續擴增用途。

新北也預計7月從480點提高至600點，79歲的珍寶貝未來創新協會理事長林玉燕說，近期敬老卡開放用於運動中心，不少長者都躍躍欲試，點數增加可大幅減輕長者生活負擔，開放搭乘計程車，有助提升更多長者外出活動，「點數愈多，就能跑得更遠」。

台中敬老卡每月1000點、原住民長者1500點，可支付市區公車、中部國道客運、中捷、台中市境內台鐵與計程車，也可就醫折抵部分負擔或國民運動中心門票等，交通局長葉昭甫說，有市民反映敬老卡未提供跨區域移動的補助，中央已在研議結合敬老卡與TPASS，擴大補助範圍。

桃園敬老愛心卡每月800點，可折抵搭乘大眾運輸工具交通費，也可用於折抵國民運動中心與市立游泳池門票；五中社區發展協會附設關懷據點負責人、中泰里長陳信棠說，據點照顧的長者多利用敬老卡出門遊玩或看病叫車，較少聽到會去運動中心。

台南敬老卡沒有點數，社會局指出，敬老卡可免費搭乘公車及小黃公車，不限次數，搭乘外縣市公車、捷運及輕軌可享半價優惠，長者多半用敬老卡搭公共運輸。

觀察站／敬老卡活躍老化 須兼顧財政負擔

全台步入高齡化社會，各縣市重視長者福利，愛心敬老卡成為加碼目標，點數增加、服務範圍擴大，每年動輒數億元支出，民代仍喊著要...

