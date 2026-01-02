聽新聞
0:00 / 0:00

13歲少女染性病無感 性平教育破口

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
基隆長庚醫院婦產科主治醫師黃詩穎協助鑑定性侵案件，她認為第一線性平教育不足，應提高青少年自我保護意識。記者陳雨鑫／攝影
基隆長庚醫院婦產科主治醫師黃詩穎協助鑑定性侵案件，她認為第一線性平教育不足，應提高青少年自我保護意識。記者陳雨鑫／攝影

一名十三歲小女生被婦科醫師檢查後，確定性侵，報告顯示，女孩感染梅毒、淋病、愛滋，當她聽到結果，竟只冷冷地回說「喔」。基隆長庚醫院婦產科主治醫師黃詩穎表示，第一線性平教育不足，臨床婦科醫師有必要投入校園巡迴講座，提高青少年自我保護意識。

基隆長庚醫院承接基隆市性侵案件鑑定業務，黃詩穎說，該院平均每年鑑定近四十例未成年性侵案件，而部分性侵受害者在得知自己染上性病後，竟認為這沒什麼，完全不知性病對身體的影響有多大。此外，不少被害者缺乏警覺心，與網友初次見面，地點竟選在賓館，也不覺奇怪。

被驗出梅毒、淋病、愛滋等性病的小女生，一副事不關己的模樣，當醫師建議，應該告知對方此事，且需到院檢查時，她僅說「這人已是前任，不需要通知，也沒有關係」。

基隆長庚統計顯示，未成年性侵案被害人年齡主要為十三到十五歲，顯示國中青少年為被害熱區；為此，黃詩穎與院內社工合作，安排校園演講，宣導「健康教育」與「法律常識」，戳破青少年對網路交友的浪漫幻想，勸誡「網路見面不約隱密場所」，希望青少年均能做好防護措施，盼能築起未成年性侵的第一道防線。

「法律上，未成年之間沒有真心相愛就能免責這回事，一旦越界就是犯罪。」基隆長庚社會服務課課長賴慶芳說，未成年性侵案多數的被害人都聲稱彼此是「兩小無猜」，但仔細詢問雙方的感情基礎，幾乎都是網路交友，首次見面就發生性行為，慎重提醒青少年必須為自己負責。

黃詩穎以藝人黃子佼、金秀賢為案例，提醒孩子們，壞人不會在臉上刻著「壞人」二字，「就算是藝人、偶像，也不能碰你的身體」。其中也包括狼師，即使老師、導師也不可動手動腳，逾越性平鴻溝。

「我們不希望總是在後面擦屁股。」賴慶芳說，近兩年投入校園講座，這才發現，多年來校園持續倡議性教育，但很難真正地傳達到孩子的耳中，希望醫師苦口婆心，可以化為種子，幫助孩子真正認識性行為，遠離性侵。

醫師 性侵 愛滋 長庚 性平 青少年 校園 基隆 未成年 國中生

延伸閱讀

未成年性侵2／少女遭性侵染3性病竟冷回1字 婦產醫走進校園幫補性教育

未成年性侵1／占比最多達6成4 衛福部：多集中在「國高中」階段

前AOA珉娥元旦極端選擇被救回！自曝「遭性侵被打到失禁」驚人內幕

張越河否認性侵！二度發聲「絕不會違背別人意願」：這是底線

相關新聞

全台冷吱吱！2波強烈冷氣團接力急凍 明晚至周六「體感剩5度」

未來1周受到2波冷空氣影響，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天持續受到強烈大陸冷氣團影響，最冷時間點落在明晚至周六清晨，局...

假日急症中心上路2個月就醫人數上升 醫界：凸顯「這問題」仍存在缺口

衛福部去年11月2日啟動「周日及國定假日輕急症中心」(UCC)，期盼於假日許多基層診所休診的情形下，提供民眾另一個就醫管...

未成年性侵2／少女遭性侵染3性病竟冷回1字 婦產醫走進校園幫補性教育

根據衛福部歷年統計的性侵案中，過半數都屬於「未成年性侵」，承接基隆市性侵案件鑑定的基隆長庚醫院，曾一個晚上收到四起性侵鑑...

未成年性侵1／占比最多達6成4 衛福部：多集中在「國高中」階段

網路交友盛行、家庭關係疏離，加上性教育不足，多重因素交織下，使未成年性侵案件長期居高不下。衛福部統計，近五年性侵案件中，...

8縣市低溫特報！北北基桃、竹縣「跌破10度」 一路急凍到明晚

中央氣象署今下午4時31分針對8縣市發布低溫特報，其中北北基桃、新竹縣均出現10度以下低溫，並持續冷到明天晚上。氣象署提...

觀察站／敬老卡活躍老化 須兼顧財政負擔

全台步入高齡化社會，各縣市重視長者福利，愛心敬老卡成為加碼目標，點數增加、服務範圍擴大，每年動輒數億元支出，民代仍喊著要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。