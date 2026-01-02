13歲少女染性病無感 性平教育破口
一名十三歲小女生被婦科醫師檢查後，確定性侵，報告顯示，女孩感染梅毒、淋病、愛滋，當她聽到結果，竟只冷冷地回說「喔」。基隆長庚醫院婦產科主治醫師黃詩穎表示，第一線性平教育不足，臨床婦科醫師有必要投入校園巡迴講座，提高青少年自我保護意識。
基隆長庚醫院承接基隆市性侵案件鑑定業務，黃詩穎說，該院平均每年鑑定近四十例未成年性侵案件，而部分性侵受害者在得知自己染上性病後，竟認為這沒什麼，完全不知性病對身體的影響有多大。此外，不少被害者缺乏警覺心，與網友初次見面，地點竟選在賓館，也不覺奇怪。
被驗出梅毒、淋病、愛滋等性病的小女生，一副事不關己的模樣，當醫師建議，應該告知對方此事，且需到院檢查時，她僅說「這人已是前任，不需要通知，也沒有關係」。
基隆長庚統計顯示，未成年性侵案被害人年齡主要為十三到十五歲，顯示國中青少年為被害熱區；為此，黃詩穎與院內社工合作，安排校園演講，宣導「健康教育」與「法律常識」，戳破青少年對網路交友的浪漫幻想，勸誡「網路見面不約隱密場所」，希望青少年均能做好防護措施，盼能築起未成年性侵的第一道防線。
「法律上，未成年之間沒有真心相愛就能免責這回事，一旦越界就是犯罪。」基隆長庚社會服務課課長賴慶芳說，未成年性侵案多數的被害人都聲稱彼此是「兩小無猜」，但仔細詢問雙方的感情基礎，幾乎都是網路交友，首次見面就發生性行為，慎重提醒青少年必須為自己負責。
黃詩穎以藝人黃子佼、金秀賢為案例，提醒孩子們，壞人不會在臉上刻著「壞人」二字，「就算是藝人、偶像，也不能碰你的身體」。其中也包括狼師，即使老師、導師也不可動手動腳，逾越性平鴻溝。
「我們不希望總是在後面擦屁股。」賴慶芳說，近兩年投入校園講座，這才發現，多年來校園持續倡議性教育，但很難真正地傳達到孩子的耳中，希望醫師苦口婆心，可以化為種子，幫助孩子真正認識性行為，遠離性侵。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言