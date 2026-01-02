聽新聞
未成年遭性侵 國、高中生階段占半數

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導

全國每年性侵案件數約九千多例，其中一半受害人為國中、高中生未成年族群，二○二○年未成年性侵被害人五九七八人，二○二四年四七九二人。專家分析，這與青春期情感匱乏、網路世代孤立感加劇等因素有關，不少受害者直到成年才意識到當年被性侵。

一名女子指控藝人孫生在她十五歲時與其發生性行為，孫生卻以「雙方合意」辯解，引發外界關注。保護司官員指出，若該情況發生在現行法制下，成年者與未滿十六歲未成年發生性行為，最高可處七年以下有期徒刑，與是否合意無關。

依據現行法規，滿十六歲者擁有性自主權，若雙方皆未滿十八歲，涉及性行為，法律適用俗稱「兩小無猜條款」，雙方同時被視為加害人與被害人；若已滿十八歲者與未滿十六歲未成年發生性行為，不論是否合意，皆需負起刑責，最少三年以上有期徒刑。

「國高中階段為最難界定合意與否的年齡層」。保護司指出，未成年受害者難以分辨關心與操控的界線，誤以為是愛情，面臨未成年懷孕、性病感染，甚至終身心理創傷。不少受害者直到成年後，才意識到當年是被性侵，但加害者卻以「情投意合」來開脫罪刑。

為何性侵案件集中於國高中學生？保護司列舉四大原因，青春期情感匱乏、網路世代孤立感加劇、家庭關係疏離、性教育不足等四大原因，青少年對情感與權力不對等的辨識能力有限，數位時代、人手一機，任何社群平台都是交友管道，而心懷不軌的加害者鎖定未成年，在網路噓寒問暖，關懷陪伴，建立信任，最後誘使發生性行為。

除了網路之外，家長未能提供正確的性觀念，也可能增加孩子遭受性侵的風險，保護司表示，就有青少女案例向老師反映，父親常邊看色情片，邊吃著晚餐，她誤以為在家裸體、被觸碰是正常行為，也從未有人告訴她這是不對的事。

基隆長庚社會服務課課長賴慶芳指出，孩子如果成長過程中未能建立正確的身體自主權概念，在年滿十六歲，取得性自主權後，就可能迅速越界，隨意與人發生性關係，但很可能必須付出沉重代價。

保護司表示，目前性平教育已納入幼照法，從幼兒園開始推動正確觀念，希望各級學校均能落實教育時數，帶著孩子正確認識身體界線與自主權，才有機會扭轉現況，降低未成年性侵發生率。

