觀察站／敬老卡活躍老化 須兼顧財政負擔

聯合報／ 本報記者陳敬丰

全台步入高齡化社會，各縣市重視長者福利，愛心敬老卡成為加碼目標，點數增加、服務範圍擴大，每年動輒數億元支出，民代仍喊著要繼續加碼；敬老卡不能當成單純的福利措施，它肩負活躍老化、促進健康的使命，須兼顧財政支出、公共設施服務整體規畫，才能帶來加乘效果。

六都敬老卡的南北點數多寡有異，台北、新北今年將從480點增至600點，桃園800點、台中1000點，高雄每年1200點，台南沒有固定點數；敬老卡使用範圍不斷擴大，從最初的大眾交通運輸，延伸到醫療、運動、文化場館與旅遊景點等。

敬老卡點數增加、使用範圍擴大，對長者是好事。隨高齡社會來臨，政府推動健康老化，「鼓勵長者出門」成為促進長輩身心健康的策略，以敬老卡點數使用率最高的交通補助為例，就是讓長者出門不擔心交通花費，更有意願外出，可減緩老化、促進健康，強化人際網路，降低長者社會安全風險。

不過，敬老卡支出也帶來財政負擔，雙北原本每月點數480點，北市府實際僅編5成預算，新北市點數使用率約42%，桃園市每月800點，僅約1%使用者用完，半數以上用不到100點，反觀高雄市每年1200點挨批不夠。

以台中市為例，持卡人數突破7成，每名長者每月可領1000點，市府近年預算每年編7億餘元，執行率超過9成，去年提高到9億餘元，主要刷卡用途為交通運輸，但偏鄉交通不便，使用率也偏低。

敬老愛心卡非單純的福利政策，在活躍老化與財政負擔需取得平衡，不能一味提高點數或擴充服務，更不能「喊多少編多少」大撒幣，應考慮不同地區、不同社會結構的長輩生活樣態，以及現有的公共設施服務量能，盤點資源後整體規畫，否則看得到卻用不到，只淪為「空包彈」政策。

