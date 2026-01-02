跨國伴侶家人視訊見證！元旦37對新人 佛光山互許終身

佛光山昨辦佛化婚禮，有37對新人步上紅毯，344對結婚多年的菩提眷屬在佛陀座下重溫誓願，其中台灣新郎黃育麒與小1歲的法國新娘Hubault Anne-Sophie，譜寫一段東西方文化交融的美麗篇章，最引注目。

佛光山每年元旦辦佛化婚禮，象徵以清淨善美因緣迎向嶄新一年。昨天大覺堂紅燈高掛，喜氣洋洋，在佛光山住持心保和尚證婚、國際佛光會世界總會榮譽總會長吳伯雄伉儷主婚下，新人於佛陀座下互許終身，全場逾2千名親友觀禮。

新人多數為台灣籍，另有法國、美國、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓及中國大陸等異國伴侶；會中播放佛光山開山祖師星雲大師開示，以有趣淺白的例子，教導夫妻包容、和諧才能營造婚姻美好。心保和尚說，這場融合佛法精神的婚禮不僅是生命新階段的開始，更成為佛光家庭的典範。「同船渡、共枕眠」是要有殊勝的因緣，家即是道場，過程是種學習、修持，慈悲與智慧能化解障礙。

步入60年鑽石婚的吳伯雄伉儷也分享夫妻相處之道，表示佛光山力行的「三好」及「四給」是最好的婚姻修持。

這場佛化婚禮有對新人特別引人注目，新郎黃育麒與法籍新娘Hubault Anne-Sophie都從事科技業，在職場中發展出戀情，新娘家人雖遠在法國，但透過直播全程參與，體驗不同文化的魅力，穿上中華傳統新娘服的Anne-Sophie呈現出東方美，並表示開心極了。

佛光眷屬劉招明、陳秋琴鼓勵新人要多讚美少挑剔，不如意的事只要「轉念」就能圓滿有能量。