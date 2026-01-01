快訊

影／莊家班麻油雞雙北10家分店鍋內遭撒不明粉末 檢聲押落網3嫌

宴請官員惹議 管碧玲再發長文道歉：批評者所言我都坦然接受

威力彩第115001期 頭獎槓龜

中央社／ 台北1日電

威力彩第115001期今晚開獎，第一區中獎號碼為07、31、22、35、23、14，第二區中獎號碼為01號。派彩結果，頭獎槓龜，連19槓。

威力彩本期頭獎未開出，下期（1月5日）預估銷售新台幣1至1.1億元，頭獎累積金額預估上看4億元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

威力彩 台彩

延伸閱讀

威力彩第115001期開獎

今彩539第115001期開獎

「槓龜」啦！台東第一道曙光沒來 續寫26年連槓紀錄

花300元買大樂透 這位幸運兒抱走2.17億元頭獎

相關新聞

全台冷吱吱！2波強烈冷氣團接力急凍 明晚至周六「體感剩5度」

未來1周受到2波冷空氣影響，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天持續受到強烈大陸冷氣團影響，最冷時間點落在明晚至周六清晨，局...

假日急症中心上路2個月就醫人數上升 醫界：凸顯「這問題」仍存在缺口

衛福部去年11月2日啟動「周日及國定假日輕急症中心」(UCC)，期盼於假日許多基層診所休診的情形下，提供民眾另一個就醫管...

未成年性侵2／少女遭性侵染3性病竟冷回1字 婦產醫走進校園幫補性教育

根據衛福部歷年統計的性侵案中，過半數都屬於「未成年性侵」，承接基隆市性侵案件鑑定的基隆長庚醫院，曾一個晚上收到四起性侵鑑...

未成年性侵1／占比最多達6成4 衛福部：多集中在「國高中」階段

網路交友盛行、家庭關係疏離，加上性教育不足，多重因素交織下，使未成年性侵案件長期居高不下。衛福部統計，近五年性侵案件中，...

8縣市低溫特報！北北基桃、竹縣「跌破10度」 一路急凍到明晚

中央氣象署今下午4時31分針對8縣市發布低溫特報，其中北北基桃、新竹縣均出現10度以下低溫，並持續冷到明天晚上。氣象署提...

台北101跨年煙火雨天變調 賈永婕發聲了、小S一句話力挺

台北101跨年煙火遇上「下雨天」這個煙火大魔王，讓煙火效果大打折扣，煙火秀直接變成煙霧秀。台北101董事長賈永婕剛在社群...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。