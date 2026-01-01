未成年性侵1／占比最多達6成4 衛福部：多集中在「國高中」階段

網路交友盛行、家庭關係疏離，加上性教育不足，多重因素交織下，使未成年性侵案件長期居高不下。衛福部統計，近五年性侵案件中，未成年性侵占比均超過五成，2020年更高達六成四。衛福部保護司官員指出，案件多集中於國高中階段，許多未成年自述是「情投意合」，但實際上，往往是青春期情感匱乏、網路世代孤立感加劇下的結果。

以人數來看，2020年未成年性侵被害人達5978人，2024年雖降至4792人，但占比仍超過當年度性侵總數的一半。保護司官員說明，現行法規下，滿16歲者擁有性自主權，但若雙方皆未滿18歲，涉及性行為，法律上適用俗稱「兩小無猜條款」，雙方同時被視為加害人與被害人；若已滿18歲者與未滿16歲未成年發生性行為，不論是否合意，皆屬刑責，最少三年以上有期徒刑。

近期一名女子指控藝人孫生在她15歲時與其發生性行為，孫生卻以「雙方合意」辯解。保護司官員指出，若該情況發生在現行法制下，成年者與未滿十六歲未成年發生性行為，最高可處七年以下有期徒刑，與是否合意無關。

國高中階段也是最難界定「合意」與否的年齡層。官員坦言，不少受害者直到成年後，才意識到當年的關係其實是性侵。青少年對情感與權力不對等的辨識能力有限，而在「人手一機」的環境下，任何社群平台都可能成為交友與接觸的管道。

實務上，部分加害者會長期鎖定未成年，透過網路提供關懷、陪伴，甚至迎合成名渴望，逐步建立信任。未成年往往難以分辨關心與操控的界線，誤以為是愛情，對外宣稱「合意性交」，但後續可能面臨未成年懷孕、性病感染，甚至終身心理創傷。

未成年性侵的高占比，問題不只在網路，家庭是否提供正確的性觀念，同樣關鍵。曾有孩子向老師反映，父親常在客廳看色情片配晚餐，讓她誤以為在家裸體、被觸碰是正常行為，從未有人告訴她這是不對的。

基隆長庚社會服務課課長賴慶芳指出，院內醫師近年嘗試走入校園進行性教育，校方常說，許多家長因無法回答孩子提問，反而指責校方「亂教」，反而遭到投訴，讓他們想教卻不敢教。她強調，若孩子未在成長過程中建立身體自主權概念，一旦16歲取得性自主權後迅速越界，代價常讓孩子們難以承受。

保護司官員回應，性平教育已納入幼照法，從幼兒園開始推動，關鍵在於各級學校是否能落實教育時數，帶著孩子正確認識身體界線與自主權，才有機會扭轉現況，降低未成年性侵發生率。