未成年性侵2／少女遭性侵染3性病竟冷回1字 婦產醫走進校園幫補性教育
根據衛福部歷年統計的性侵案中，過半數都屬於「未成年性侵」，承接基隆市性侵案件鑑定的基隆長庚醫院，曾一個晚上收到四起性侵鑑定，但遭性侵的孩子有部分認為「沒什麼」、另一部分則完全沒體察到，掉入約會陷阱；從2024年起，長庚醫院婦產科主治醫師黃詩穎化身傳教士，主動走進校園，戳破青少年對網路交友的浪漫幻想，盼能築起未成年性侵的第一道防線。
「光是基隆長庚一年鑑定的未成年性侵案就多達38件，占所有性侵鑑定案的六成六」黃詩穎說，某次替一位年僅13歲的女孩鑑定性侵，報告出爐後，她染上梅毒、淋病、愛滋，當她聽到報告結果，僅冷冷地回一句「喔」，那時建議她的性對象一起檢驗性病，但她僅說「已是前任了，沒有關係了」。
黃詩穎對於經手性侵鑑定案的受害者，毫無自我保護意識，也不知道性病對身體的影響，還曾有孩子對她說，網友第一次約見面約在賓館不對嗎？這讓她與基隆長庚社會服務課課長賴慶芳非常無奈，兩人討論後，黃詩穎決定走出醫院，替未成年學子好好做「性平教育」。
據基隆長庚統計的數據，未成年性侵案的年齡，最常發生在13到15歲，凸顯國中青少年是被害熱區。黃詩穎主動走進校園後才發現校園資源「極為匱乏」，學校老師想教，但礙於怕被家長投訴，真正有上的性教育課程非常有限。她演講，以「健康教育」與「法律常識」為出發，直接向學生剖析「網路見面不約隱密場所」等防護措施，並嚴正告知「法律上，未成年之間沒有真心相愛就能免責這回事，一旦越界就是犯罪。」
黃詩穎也特別用以黃子佼、金秀賢為案例，提醒孩子「壞人」不會在臉上刻著壞人二字，就算是藝人、偶像也不能碰你的身體，誰都不行；黃子佼以藝術之名拍攝女子裸照，持有未成年性影像等、韓星金秀賢則涉嫌已成年與未成年有性行為。她不斷提醒學生，如果妳／你正值未成年卻與成年人有性行為「這不是愛對方，是害對方」，已成年者立刻違反刑法，依照年齡的不同，最高可處十年以下有期徒刑。
黃詩穎說，當她訴說這些法條與案例時，台下的孩子們聚精會神，好像第一次知道這些事情是不對的。
賴慶芳說，未成年性侵案多數的被害人都聲稱彼此是「兩小無猜」，但仔細詢問雙方的感情基礎，幾乎都是網路交友首次見面就有性行為；未成年性侵案中最令她唾棄與憤慨的是「狼師」，她在基隆經手多起，類似房思琪案的受害者，而她們所知道的狼師依舊在教育界任職。
「我們不希望總是在後面擦屁股」賴慶芳說，近二年投入校園講座，黃醫師更替家長、老師開班授課，發現國內雖倡議要落實性教育多年，但實際上根本沒有真正傳達到孩子的耳中，盼她們的行動能化為種子，讓更多人能投入，幫助孩子真正認識性行為，遠離性侵。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言