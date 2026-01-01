未成年性侵2／少女遭性侵染3性病竟冷回1字 婦產醫走進校園幫補性教育

根據衛福部歷年統計的性侵案中，過半數都屬於「未成年性侵」，承接基隆市性侵案件鑑定的基隆長庚醫院，曾一個晚上收到四起性侵鑑定，但遭性侵的孩子有部分認為「沒什麼」、另一部分則完全沒體察到，掉入約會陷阱；從2024年起，長庚醫院婦產科主治醫師黃詩穎化身傳教士，主動走進校園，戳破青少年對網路交友的浪漫幻想，盼能築起未成年性侵的第一道防線。

「光是基隆長庚一年鑑定的未成年性侵案就多達38件，占所有性侵鑑定案的六成六」黃詩穎說，某次替一位年僅13歲的女孩鑑定性侵，報告出爐後，她染上梅毒、淋病、愛滋，當她聽到報告結果，僅冷冷地回一句「喔」，那時建議她的性對象一起檢驗性病，但她僅說「已是前任了，沒有關係了」。

黃詩穎對於經手性侵鑑定案的受害者，毫無自我保護意識，也不知道性病對身體的影響，還曾有孩子對她說，網友第一次約見面約在賓館不對嗎？這讓她與基隆長庚社會服務課課長賴慶芳非常無奈，兩人討論後，黃詩穎決定走出醫院，替未成年學子好好做「性平教育」。

據基隆長庚統計的數據，未成年性侵案的年齡，最常發生在13到15歲，凸顯國中青少年是被害熱區。黃詩穎主動走進校園後才發現校園資源「極為匱乏」，學校老師想教，但礙於怕被家長投訴，真正有上的性教育課程非常有限。她演講，以「健康教育」與「法律常識」為出發，直接向學生剖析「網路見面不約隱密場所」等防護措施，並嚴正告知「法律上，未成年之間沒有真心相愛就能免責這回事，一旦越界就是犯罪。」

黃詩穎也特別用以黃子佼、金秀賢為案例，提醒孩子「壞人」不會在臉上刻著壞人二字，就算是藝人、偶像也不能碰你的身體，誰都不行；黃子佼以藝術之名拍攝女子裸照，持有未成年性影像等、韓星金秀賢則涉嫌已成年與未成年有性行為。她不斷提醒學生，如果妳／你正值未成年卻與成年人有性行為「這不是愛對方，是害對方」，已成年者立刻違反刑法，依照年齡的不同，最高可處十年以下有期徒刑。

黃詩穎說，當她訴說這些法條與案例時，台下的孩子們聚精會神，好像第一次知道這些事情是不對的。

賴慶芳說，未成年性侵案多數的被害人都聲稱彼此是「兩小無猜」，但仔細詢問雙方的感情基礎，幾乎都是網路交友首次見面就有性行為；未成年性侵案中最令她唾棄與憤慨的是「狼師」，她在基隆經手多起，類似房思琪案的受害者，而她們所知道的狼師依舊在教育界任職。

「我們不希望總是在後面擦屁股」賴慶芳說，近二年投入校園講座，黃醫師更替家長、老師開班授課，發現國內雖倡議要落實性教育多年，但實際上根本沒有真正傳達到孩子的耳中，盼她們的行動能化為種子，讓更多人能投入，幫助孩子真正認識性行為，遠離性侵。 長庚醫院婦產科主治醫師黃詩穎協助鑑定基隆性侵案件，每年能多達60多起，多次才忙完接生，晚上就是滿滿的性侵鑑定案。記者陳雨鑫／攝影 基隆長庚社會服務課課長賴慶芳（左）與長庚醫院婦產科主治醫師黃詩穎（右）無奈基隆未成年性侵案數量極高，不希望總是在後端擦屁股，兩人討論，應走出醫院到校園，好好替未成年學子做性平教育。記者陳雨鑫／攝影