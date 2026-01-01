假日急症中心上路2個月就醫人數上升 醫界：凸顯「這問題」仍存在缺口

衛福部去年11月2日啟動「周日及國定假日輕急症中心」(UCC)，期盼於假日許多基層診所休診的情形下，提供民眾另一個就醫管道，同時減少民眾輕症衝急診。健保署最新統計，去年12月UCC看診總計1700人，較前一個月、11月的1580人共增加120人，民眾看診持續增加，而12月看診1700人中，看診科別以外骨科為主占比達54%，就診原因以呼吸道症狀占41%居冠。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，UCC上路兩個月，就醫人數破3000人，凸顯民眾在假日的醫療需求仍存在缺口，而就醫原因多為呼吸道症狀、簡單傷口處理及腸胃問題占大宗，UCC也可以說是成功攔截急診第四、第五級的輕症患者，讓醫學中心急診能專注處理第一、二級的重大傷患。因此，仍正面肯定UCC成效。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，UCC仍須進行調整，首先，如目前兒童就醫比例低，所以在需求低的地方編組高成本的專科人力，不利於整個UCC人力組成，建議兒科應採區域聯防，不需要每個UCC都有兒科，並透過健保署「健保快易通APP」公告兒科據點將需求集中化。

甚至未來UCC也不一定是綜合科別，可以依當地需求去設置兒科或外傷處理UCC等，以明確UCC的功能跟定位，有醫療需求的人集中至同一個地點就醫，讓人力精準編組。

其次，擴大UCC成效，應強化健保快易通APP的假日地圖功能，讓民眾在搜尋就醫急診地點時，可以自動跳出附近UCC的地點，讓民眾分流前往看診速度快、醫療費用親民的地點，同時UCC與基層診所應是協同，定位為基層診所的互補者，而不是競爭者，補位在診所密集度較低或假日開診率較偏低的地區。

如今，下個月春節連假9天即將到來，將是對UCC的壓力測試。洪子仁建議，健保署應盡速公布春節期間的醫療量能地圖，讓民眾知道在連續假期期間，可以到哪些地方就醫，是否真能緩解急診的壓力。最後，透過UCC轉換成常態醫療韌性，經評估就醫品質、轉診率，串接病歷流、資訊流，與周邊醫院建立「綠色通道」，從減免掛號費、優先減傷分類等，增加民眾信任感，落實分級醫療。