全台冷吱吱！2波強烈冷氣團接力急凍 明晚至周六「體感剩5度」
未來1周受到2波冷空氣影響，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天持續受到強烈大陸冷氣團影響，最冷時間點落在明晚至周六清晨，局部低溫下探8度，其中新竹市體感溫度最低僅5度，周日短暫回暖，但下周一緊接下一波冷空氣，且強度可能接近強烈冷氣團，預估一路凍到下周五清晨。
劉沛滕說，今天是元旦假期，迎接的不只是2026年新的一年，還有入冬首波的強烈大陸冷氣團，若覺得跨年夜已經很冷，但就要有心理準備，因為周五、周六清晨會更冷，明天起床會是一大挑戰。
今天強烈大陸冷氣團南下，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭都有降雨，明（1月2日）受到強烈冷空氣影響，北部整天感受偏冷，仍有些水氣，桃園以北、東北部有短暫降雨，東部、東南部、恆春半島有局部短暫降雨，竹苗地區、中部山區有零星短暫降雨，其他地區為多雲到晴，入夜後水氣逐漸減少。
周六、周日（3、4日）水氣更少，轉為乾冷的天氣型態，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
下周一（5日）又有另一波冷空氣南下，並持續影響到下周四（8日），且不排除增強為強烈大陸冷氣團，但實際強度仍須持續觀察，而下周五清晨受到輻射冷卻影響仍低溫。
下周一、下周二（5、6日）桃園以北、東北部、東部有局部短暫降雨，東南部、恆春半島有零星短暫降雨，其他地區為多雲到晴。
溫度部分，劉沛滕指出，這波強烈大陸冷氣團最冷時間點落在周五晚間至周六清晨，中部以北低溫僅10至12度，局部空曠地區會再降1至2度，可能會出現8、9度的低溫。
根據氣象署體感溫度預報，明天桃園、基隆、彰化、宜蘭體感溫度最低8度，竹縣、苗栗體感溫度最低下探6度，而竹市體感溫度最低僅5度。
周日白天短暫回溫，但清晨受到輻射冷卻影響，仍會出現局部10度以下低溫；下周一另一波大陸冷氣團南下，並持續影響到周五清晨，期間可能增強為強烈大陸冷氣團，各地氣溫再降低，北部低溫約12度。
降雪部分，劉沛滕表示，今晚深夜至明天低溫達到下雪的標準，但僅有明天可能有降雪的機會。明天中部以北、宜花3000公尺以上高山，北部、宜蘭1500至2000公尺高山，在有水氣通過的情況下，有降雪的機率。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言