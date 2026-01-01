快訊

全台冷吱吱！2波強烈冷氣團接力急凍 明晚至周六「體感剩5度」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天持續受到強烈大陸冷氣團影響，最冷時間點落在明晚至周六清晨，局部低溫下探8度，其中新竹市體感溫度最低僅5度。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
未來1周受到2波冷空氣影響，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天持續受到強烈大陸冷氣團影響，最冷時間點落在明晚至周六清晨，局部低溫下探8度，其中新竹市體感溫度最低僅5度，周日短暫回暖，但下周一緊接下一波冷空氣，且強度可能接近強烈冷氣團，預估一路凍到下周五清晨。

劉沛滕說，今天是元旦假期，迎接的不只是2026年新的一年，還有入冬首波的強烈大陸冷氣團，若覺得跨年夜已經很冷，但就要有心理準備，因為周五、周六清晨會更冷，明天起床會是一大挑戰。

今天強烈大陸冷氣團南下，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭都有降雨，明（1月2日）受到強烈冷空氣影響，北部整天感受偏冷，仍有些水氣，桃園以北、東北部有短暫降雨，東部、東南部、恆春半島有局部短暫降雨，竹苗地區、中部山區有零星短暫降雨，其他地區為多雲到晴，入夜後水氣逐漸減少。

周六、周日（3、4日）水氣更少，轉為乾冷的天氣型態，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周一（5日）又有另一波冷空氣南下，並持續影響到下周四（8日），且不排除增強為強烈大陸冷氣團，但實際強度仍須持續觀察，而下周五清晨受到輻射冷卻影響仍低溫。

下周一、下周二（5、6日）桃園以北、東北部、東部有局部短暫降雨，東南部、恆春半島有零星短暫降雨，其他地區為多雲到晴。

溫度部分，劉沛滕指出，這波強烈大陸冷氣團最冷時間點落在周五晚間至周六清晨，中部以北低溫僅10至12度，局部空曠地區會再降1至2度，可能會出現8、9度的低溫。

根據氣象署體感溫度預報，明天桃園、基隆、彰化、宜蘭體感溫度最低8度，竹縣、苗栗體感溫度最低下探6度，而竹市體感溫度最低僅5度。

周日白天短暫回溫，但清晨受到輻射冷卻影響，仍會出現局部10度以下低溫；下周一另一波大陸冷氣團南下，並持續影響到周五清晨，期間可能增強為強烈大陸冷氣團，各地氣溫再降低，北部低溫約12度。

降雪部分，劉沛滕表示，今晚深夜至明天低溫達到下雪的標準，但僅有明天可能有降雪的機會。明天中部以北、宜花3000公尺以上高山，北部、宜蘭1500至2000公尺高山，在有水氣通過的情況下，有降雪的機率。

冷氣團 低溫 氣象署 氣溫 降雪

