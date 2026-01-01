看見台灣實力 加拿大表藝協會組最大訪團強化合作

加拿大藝文界積極邀訪國際團體演出，台灣表演藝術團體成為重中之重，因為加拿大表演藝術協會組織史上單一國家、規模最大的訪問團到台灣深度交流，參訪團成員對台灣表演藝術多元且活躍的生態系統讚嘆不已。

成立40週年的加拿大表演藝術協會（CanadianAssociation for the Performing Arts）涵蓋加拿大150家專業的營利和非營利表演機構、藝術團體、文藝節、表演網絡等利益相關者，是加拿大文化遺產部（Department of Canadian Heritage）的重要合作夥伴。

該協會於2025年10月派出17人的大型訪問團訪台，造訪台北的國家兩廳院、台中國家歌劇院、高雄衛武營、華山文創園區、國家文化藝術基金會等機構，也親臨雲門、翃舞、丞舞等工作室，並觀賞多場藝文演出。

參訪團的兩位靈魂人物安大略省表演團體聯盟（Ontario Presents）項目總監哈奎爾（JudyHarquail）、溫哥華市民劇院機構（Vancouver CivicTheatres）總監盧伊（Natalie Lue）對中央社表示，過去十幾年來，偶有台灣藝文團體到加拿大演出，都獲得很好的口碑，在加拿大亞裔活動協會執行長吳權益的推薦和穿針引線下，決定啟動台灣行探索深度合作可能性。

哈奎爾和盧伊非常慎重，2024年底兩人先「快閃」台灣3天探路，接著撰寫方案，向加拿大文化遺產部申請經費，最終促成協會歷史上出訪單一國家規模最大的紀錄。

哈奎爾說：「來自舞蹈、音樂、戲劇及科技藝術領域的藝術家與節目策劃人都覺得收穫豐富，因為我們不僅看到一流的設施，也認識了一流的表演藝術人才，感受到台灣在傳統與現代、本土與國際等跨界領域的表演藝術能量。加拿大有很大的亞裔人口，亞洲藝文活動值得被更多地宣揚，台灣是亞洲的亮點，加台之間的合作潛力無窮。」

盧伊表示，加拿大和台灣都是多元又自由的國度，藝術揮灑力特別強大，所以每一場藝術家們的對話和互動都激盪出很棒的火花。

盧伊說：「我對於藝術家們在製作與台灣土地和人文相關的原生作品、深耕藝術教育與擴大異業合作上的努力甚為感佩。看了幾場演出，無論是雲門的新舞『關不掉的耳朵』、桑布伊的演唱或是『她的實驗室空間集』的劇作等，演出者和觀眾的情感共鳴度都非常強烈，這彰顯了台灣藝術環境的深厚底蘊。」

翃舞的代表作品「羽人」上個月剛在溫哥華演出，獲得滿堂彩。盧伊計劃邀請更多台灣表演團體到溫哥華，她說：「我記得雲門舞集在2010年冬奧期間的演出令全城如癡如醉，很希望雲門再來一次。」

目前是加拿大表演藝術協會董事會成員之一的吳權益說，此行成功讓加拿大深度認識台灣，將台灣視為藝文領域中的重要夥伴。雖然加拿大和台灣沒有邦交關係，但並不影響雙方交流，例如這次訪問團獲得加拿大政府支持、全程負擔費用，可見加國官方對台灣的重視，相信加拿大在看待亞洲市場時，不只聚焦所謂的「大國 」。