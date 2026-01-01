明起2日低溫探10度…回暖僅1天 5日冷氣團再襲「強度與這波相近」

氣象署表示，明天強烈大陸冷氣團影響，中部以北防攝氏10度以下低溫；3日至4日清晨轉乾冷，4日白天略回溫，但5日另一波冷空氣南下，強度預估與現在這波相近、各地寒冷。

中央氣象署今天下午更新低溫特報，明天及3日強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低；今天下午至明晚，新竹以北局部地區防持續10度左右或以下氣溫。

氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，今天強烈大陸冷氣團南下、愈晚愈冷，明天至4日清晨冷氣團影響，各地寒冷，中部以北、宜蘭、金門低溫約10度左右，南部、花東約12至16度；高溫部分，北部約14度、中南部約18至23度。

劉沛滕表示，4日白天強烈大陸冷氣團稍減弱，氣溫稍回升；然而5日起另一波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團再南下，目前觀察可能持續影響至8日，西半部、宜蘭低溫約12至15度，花東地區約15至17度，冷氣團強度仍有變動空間，需持續觀察。

降雨方面，劉沛滕指出，明天桃園以北及東北部地區有短暫雨，竹苗及中部山區有零星短暫雨；3、4日水氣減少轉乾，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；4日清晨輻射冷卻影響，加上白天回溫，苗栗以南日夜溫差大。

劉沛滕提到，5日這波冷氣團同樣也是先濕後乾，5、6日以桃園以北、宜花地區有短暫雨為主；7日轉乾，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

劉沛滕指出，明天北部、宜蘭1500至2000公尺以上山區，以及中部、花蓮3000公尺左右高山留意局部降雪、固態降水（冰霰等）或結冰；明天至3日清晨，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島易有長浪發生。