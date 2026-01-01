快訊

自撞電線桿…歌手王夢麟酒駕肇事影像曝光 酒測值0.73送辦

現場災情嚴重…瑞士滑雪勝地酒吧新年奪命惡火 傳釀40死百人傷

明起2日低溫探10度…回暖僅1天 5日冷氣團再襲「強度與這波相近」

中央社／ 台北1日電
氣象署表示，明天強烈大陸冷氣團影響，中部以北防攝氏10度以下低溫。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
氣象署表示，明天強烈大陸冷氣團影響，中部以北防攝氏10度以下低溫。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

氣象署表示，明天強烈大陸冷氣團影響，中部以北防攝氏10度以下低溫；3日至4日清晨轉乾冷，4日白天略回溫，但5日另一波冷空氣南下，強度預估與現在這波相近、各地寒冷。

中央氣象署今天下午更新低溫特報，明天及3日強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低；今天下午至明晚，新竹以北局部地區防持續10度左右或以下氣溫。

氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，今天強烈大陸冷氣團南下、愈晚愈冷，明天至4日清晨冷氣團影響，各地寒冷，中部以北、宜蘭、金門低溫約10度左右，南部、花東約12至16度；高溫部分，北部約14度、中南部約18至23度。

劉沛滕表示，4日白天強烈大陸冷氣團稍減弱，氣溫稍回升；然而5日起另一波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團再南下，目前觀察可能持續影響至8日，西半部、宜蘭低溫約12至15度，花東地區約15至17度，冷氣團強度仍有變動空間，需持續觀察。

降雨方面，劉沛滕指出，明天桃園以北及東北部地區有短暫雨，竹苗及中部山區有零星短暫雨；3、4日水氣減少轉乾，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；4日清晨輻射冷卻影響，加上白天回溫，苗栗以南日夜溫差大。

劉沛滕提到，5日這波冷氣團同樣也是先濕後乾，5、6日以桃園以北、宜花地區有短暫雨為主；7日轉乾，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

劉沛滕指出，明天北部、宜蘭1500至2000公尺以上山區，以及中部、花蓮3000公尺左右高山留意局部降雪、固態降水（冰霰等）或結冰；明天至3日清晨，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島易有長浪發生。

冷氣團 恆春 氣象署 氣溫

延伸閱讀

冷氣團報到就降價！ 2026首波「壽司雙拼」最低只要40元起 「看氣溫再打折」還有炸蝦免費送

兩波冷空氣接力…元旦強烈冷氣團愈晚愈凍 這些高山有望降雪

最高元旦升旗在玉山 鄭明典：美麗的青天白日滿地紅「勇者的升旗典禮」

元旦急凍！ 強烈冷氣團來了又濕又冷 下周一「小寒」還有冷氣團接力

相關新聞

8縣市低溫特報！北北基桃、竹縣「跌破10度」 一路急凍到明晚

中央氣象署今下午4時31分針對8縣市發布低溫特報，其中北北基桃、新竹縣均出現10度以下低溫，並持續冷到明天晚上。氣象署提...

新生兒恐跌破10萬 婦產科醫學會：少子化進「崩跌期」再不救就來不及

台灣新生兒人數持續探底。根據內政部統計，2025年1至11月新生兒僅9萬8785人。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，前...

明起2日低溫探10度…回暖僅1天 5日冷氣團再襲「強度與這波相近」

氣象署表示，明天強烈大陸冷氣團影響，中部以北防攝氏10度以下低溫；3日至4日清晨轉乾冷，4日白天略回溫，但5日另一波冷空...

天冷心腦急症後下一波…醫示警流感、肺炎恐接棒 病例數跨年後上升

近期天氣氣溫驟降，為心肌梗塞、腦中風的好發季節。急診醫師田知學說，急診收治心肌梗塞、腦中風患者，確實增加的趨勢，但尚未出...

跨年吞12顆綠葡萄能求桃花？ 醫一句話被全護理站罵爆：太直男

每到跨年夜，煙火還沒升空，社群早就被一串串葡萄洗版，不少民眾在跨越午夜12點後，會趕緊吞下12顆綠色葡萄，有人說這是脫單密技，有人說能轉運、改命...

天氣一冷就跑廁所？ 醫警告：攝護腺肥大最怕這5件事

隨著年齡增長，不少男性可能會碰到攝護腺肥大的問題。泌尿科醫師陳鈺昕指出，男性約在40歲之後，攝護腺容易因良性增生而逐漸變大，進而壓迫尿道與膀胱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。