跟台灣好有緣！印尼籍夫妻喜迎元旦寶寶 爸爸也元旦生、媽媽國慶寶寶

衛福部台中醫院今喜迎元旦雙寶！第一個報到的元旦寶寶，父母都是印尼籍，爸爸也是元旦寶寶，媽媽則是10月10日出生，產房醫護人員聽到一家三口都是台灣國定假日出生，每年生日只要在台灣都是國定假日，除了羨慕，也給予最真心的祝福。

「很開心在今年第一天，就迎接2個元旦寶寶報到！」台中醫院婦產科主任劉仁杰說，原本昨晚監測，院內產檢足月孕婦都尚未有產兆，以為今天不會有元旦寶寶，沒想到凌晨近4時，就來一個在外院產檢、懷孕37周印尼籍孕婦，因為落紅後產道已開急診，並在上午7時許在台中醫院順利產下一女嬰；另名40周台灣籍孕婦凌晨破水到院，目前正在產房生產中。

28歲印尼籍孕婦莉亞（譯名）表示，她是今天凌晨1時許開始陣痛，由丈夫陪同到台中醫院急診，在清晨7點多順利產下女兒，體重2470公克，母女均安；她在休息後在中午幫女兒親餵母乳，女兒健康有活力用力吸吮著母奶，相當可愛。

產婦莉亞指出，她跟丈夫是印尼雅加達人，在印尼相戀相愛，4年前她到台灣擔任居家看護工，丈夫接著也到台灣工廠上班，這是第一胎，她自己是中華民國國慶日出生，老公則是1月1日出生的元旦寶寶，原本預產期是1月中旬，沒想到女兒跟爸爸同一天生日，「我們全家跟台灣真的好有緣！」

全院喜迎第一個元旦寶寶之際，產房接著又接獲一個本國籍懷孕40周足月待產的媽媽突然破水，必須立即生產，產房立即再次全員啟動，將待產孕婦送進待產室，目前待產中，預計很快就要報到。

根據內政部公布的統計數據，台灣去年11月的新生兒出生數降至7946人，創下歷史新低，總計1至11月累計出生人數只有9萬8785人，預估114年全年恐怕不到11萬人，相較於前一年全年有13.4萬人出生，去年總出生人數恐怕減少至少2萬人。 台中醫院今喜首位報到的元旦寶寶，父母都是印尼籍，爸爸也是元旦寶寶，媽媽則是10月10日出生。圖／台中醫院提供