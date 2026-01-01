快訊

國寶級糖鐵346蒸汽火車今復駛 慶祝台糖80年鐵道迷樂翻

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台糖慶祝成立80年，今在溪湖糖廠復駛國寶級糖鐵346蒸汽火車。記者簡慧珍／攝影
台糖慶祝成立80年，今在溪湖糖廠復駛國寶級糖鐵346蒸汽火車。記者簡慧珍／攝影

台糖公司成立80周年，台糖中彰區處今在溪湖糖廠舉辦「台糖80·346再出發·迎向未來」，復駛國寶級346蒸汽火車還重現炒糖手藝，歡迎遊客體驗，80名民眾忍不住一試身手，現場糖香四溢，向邁向80歲的台糖致敬。

台糖今在月眉糖廠、溪湖糖廠舉辦活動，溪湖糖廠展示國寶級糖鐵346蒸汽火車並復駛遊客參觀糖廠文化設施並集滿8個活動章可免費參加346蒸汽火車主題互動拍貼，346上午11點及下午兩點開放搭乘，前80名早鳥買兩張車票就可獲贈1張紀念車票。很多遊客不知今天元旦台糖舉辦活動，到場看到「好康」都很興奮，就算沒拿到紀念票也趕快排隊搶搭蒸汽火車。

今重點活動是炒糖，只見製糖師傅用勺子不停翻炒，直到整鍋糖粒變金黃色糖漿，再逐漸濃縮成飄散甘蔗甜味與微焦香氣的糖品。台糖中彰區處長劉錦桂說，今活動除了靜態展覽、動態搭乘體驗，邀請現場80名民眾體驗手工炒糖，向傳統製糖工藝致敬，也揭開台糖80年榮光慶典序幕。

遊客觀看炒糖師傅炒糖，80名民眾自告奮勇體驗，工作人員把甘蔗汁倒入兩口大鍋，80人分成兩組，按照炒糖師傅傳授技巧「不能一昧攪拌，勺子翻炒有一度高度，讓冷空氣貫穿凝結糖漿變糖塊。」，因炒出一鍋糖需3小時，民眾接力不停翻炒，午後總算炒出兩鍋糖，大小朋友嘗到手炒糖都說「好吃」。

台糖慶祝成立80年今在溪湖糖廠舉辦手工炒糖，向傳統炒糖致敬。記者簡慧珍／攝影
台糖慶祝成立80年今在溪湖糖廠舉辦手工炒糖，向傳統炒糖致敬。記者簡慧珍／攝影
台糖慶祝成立80年，今在溪湖糖廠舉辦80人手工炒糖。記者簡慧珍／攝影
台糖慶祝成立80年，今在溪湖糖廠舉辦80人手工炒糖。記者簡慧珍／攝影

火車 國寶 甘蔗 台糖

