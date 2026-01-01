快訊

全台的有錢人都在這？跨年夜人潮照曝光 網秒認：台灣杜拜

巴拿馬籍貨輪擱淺花蓮溪出海口 拖船搶救也受困「1船員頭部受傷」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到強烈大陸冷氣團影響，北北基桃、新竹縣均出現10度以下低溫，並持續冷到明天晚上。聯合報系資料照
中央氣象署今下午4時31分針對8縣市發布低溫特報，其中北北基桃、新竹縣均出現10度以下低溫，並持續冷到明天晚上。氣象署提醒民眾需多加防範、注意保暖。

氣象署針對新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣等縣市發布黃色燈號2；苗栗縣、宜蘭縣、金門縣等縣市發布黃色燈號。

氣象署指出，今天強烈大陸冷氣團南下，明、後兩天（2、3日）受到強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今下午至明晚新竹以北局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

氣象署 冷氣團 北北基桃 氣溫

8縣市低溫特報！北北基桃、竹縣「跌破10度」 一路急凍到明晚

