僅剩路邊殘冰…民眾合歡山追雪撲空 氣象署：深夜才接近降雪氣溫

中央社／ 台北1日電
合歡山路邊仍有前波降雪殘冰，交通部公路局表示，台14甲線高海拔路段有降雪、路面結冰機率，因此台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段，1日下午5時至2日上午7時預警封閉。（仁愛警分局提供）中央社
民眾趁元旦低溫想上合歡山追雪，但截至下午仍未見雪花飄落。氣象署說，今天深夜合歡山氣溫才會接近降雪標準，預估降雪機率約20%左右；明天中部以北1500至200公尺山區降雪機率約6成。

合歡山今天未降雪，路邊有前波降雪殘冰，適逢元旦假日仍吸引遊客；交通部公路局今天表示，台14甲線高海拔路段可能會降雪、路面結冰，下午5時至明天上午7時預警封閉。

根據中央氣象署網站，今天合歡山最冷的時間約在清晨5時至6時，合歡山頂低溫零下0.9度，白天高溫約5度左右；今晚至明天的天氣狀況則以多雲時晴至陰天為主，降雨機率約20%。

氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，今天強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫愈晚愈冷，水氣以基隆北海岸、大台北山區及宜蘭為主，中部相對水氣較少。

劉沛滕提到，目前合歡山氣溫約4度，預估深夜才會逐漸接近降雪氣溫（零度上下），因此現在仍以零星飄雨為主；明天氣溫會更低，然而中部地區水氣較少，要追雪仍要有點運氣，預估今天深夜至明天降雪機率約20%左右。

劉沛滕補充，依氣象署預估，明天是這波強烈大陸冷氣團影響下，最有機會降雪的一天，中部以北1500至2000公尺左右山區水氣偏多，若溫度能配合，如雪山、太平山等局部地區降雪機率約6成左右。

劉沛滕提醒，各山區天氣狀況不定，是否降雪仍以當地氣象條件為準。

