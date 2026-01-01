新生兒恐跌破10萬 婦產科醫學會：少子化進「崩跌期」再不救就來不及

台灣新生兒人數持續探底。根據內政部統計，2025年1至11月新生兒僅9萬8785人。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，前年預期去年的新生兒人數應該有12萬人，沒想到不只沒有12萬，連10萬可能都不到，這樣的下滑幅度「比原本預期還慘」，少子化已非短期波動，已進入「崩跌」階段，如果政府再不提出結構性的改變，鼓勵生育，到時候想救少子化也救不了。

元旦寶寶陸續出爐，林口長庚今接生7名寶寶、新光醫院接生2名、台安醫院接生2名；台安醫院值班護理長說，今年僅有6名媽媽待產，往年從護理師安排的人力大致可以推敲出待產人數，至少能破十人，以前產房的三班人力都配置4名護理人員，近年都已降至2到3人。

黃建霈說，過去幾年新生兒數雖持續下滑，但大多是每年減少數千人，今年卻一次驟減約2萬5000人，「一年跌掉兩成」等於是跌了兩個跌停板。2024年底原本預估2025年會有12萬新生兒，但到了去年年中認為應該能勉強守住11萬人，沒想到去年1到11月僅累計9.8萬多名新生兒，意指12月得生出1萬多名寶寶才有可能達到11萬。

黃建霈說，實際上，分析2025年的數據，僅有3月份的出生數破萬，12月的統計雖尚未出爐，但12月要生出一萬名小孩幾乎不可能，因此今年「連10萬保衛戰都岌岌可危」。若未來仍以相同幅度下滑，2026年新生兒數恐只剩8.8萬多人，這還只是「保守估計」，如果2026年跌幅不止兩成，人口結構將快速失衡，台灣能承受幾個跌停板，沒有人知道。

黃建霈說，台灣到目前為止都還是屬於「結婚後才生小孩」的社會結構，隨著近年不婚、不育的比例攀升，也讓少子化更為惡劣，導致「不婚不育」的社會氛圍，並非單一因素所致，而是年輕世代同時承受學業、就業與經濟三重壓力。等到這些條件都穩定，往往已屆高齡，反而提高懷孕風險與醫療成本。

他認為，政策若仍停留在一次性補貼，難以真正改變人生選擇，國家必須讓年輕人願意把生育放在前面。例如在升學、就業制度中，將生育視為公共貢獻，提供實質誘因；或在房貸、稅制上給予長期支持，降低生養焦慮。

「國家投資一個孩子前20年，可能花兩、三百萬，但20歲後開始工作，平均一生可回饋700多萬稅收，還不包括國內消費、國旅等對台的經濟貢獻。」黃建霈強調，少一個孩子，不只是少一個人，是少掉長期的勞動力與財政支撐，少子化會帶來台灣社會很嚴峻的考驗。

至於近期修法放寬人工生殖，開放有意願的單身女性使用。黃建霈認為，其意義在於人權保障，但對改善少子化的實際效果有限。他指出，需要不孕治療的族群僅約一成，真正影響總量的是那九成「本可自然生育，卻選擇不生」的年輕人。

「如果社會普遍傳遞的是『你怎麼那麼笨要生小孩』，生育率不可能回升。」黃建霈說，政府以及全民都必須協力扭轉社會氛圍，變成「你怎麼這麼笨不生小孩」；台灣目前已經進入超高齡化社會，現在是四位年輕人支撐一位老人，可是30年後，恐出現「一位年輕人要撐一位老人」的結構，屆時再想補救，已無力回天。

他強調，真正的解方不是投資高齡產婦做人工生殖來補救，這種屬於「高難度補救」效果絕對有限，而是讓年輕人在適齡時「願意生、敢去生」，這才是少子化政策的根本方向。