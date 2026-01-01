跨年吞12顆綠葡萄能求桃花？ 醫一句話被全護理站罵爆：太直男

每到跨年夜，煙火還沒升空，社群早就被一串串葡萄洗版，不少民眾在跨越午夜12點後，會趕緊吞下12顆綠色葡萄，有人說這是脫單密技，有人說能轉運、改命，還有人每年照做。不過，這項浪漫習俗卻讓醫師姜冠宇一頭霧水。

姜冠宇在臉書分享，跨年夜值班時，護理站同事突然問他「要不要吞葡萄？」他下意識回了一句「鉀離子會高耶」，沒想到立刻被整個護理站吐槽是「直男」，讓他忍不住自嘲：「我是沒跟上什麼嗎？」

事實上，「跨年吃12顆葡萄」最早可追溯到19世紀末、20世紀初的西班牙。當時在馬德里，中產階級流行模仿法國人的生活方式，在跨年夜享用葡萄與香檳，象徵富足與好運。後來因為某一年葡萄大豐收，農民與商人順勢推廣「跨年吃葡萄」的概念，意外讓這個做法從行銷手段，變成全民儀式。

這個習俗傳進台灣後，慢慢變了樣。原本象徵「整年順利」的葡萄，開始被賦予更具體的願望，其中最熱門的，就是愛情。

不過，姜冠宇也從醫學角度提醒，葡萄屬於含鉀水果，要注意攝取量。事實上，腎臟病患者攝取高鉀食物須格外謹慎，部分水果的鉀含量極高，每100克可高達300毫克以上，像葡萄乾、黑棗、紅棗、榴槤、釋迦、香蕉等，這類水果可能導致鉀離子堆積，加重腎臟負擔。