跨年吞12顆綠葡萄能求桃花？ 醫一句話被全護理站罵爆：太直男

聯合新聞網／ 綜合報導
不少民眾在跨越午夜12點後，會趕緊吞下12顆綠色葡萄，有人說這是脫單密技，有人說能轉運、改命，還有人每年照做。示意圖／ingimage
不少民眾在跨越午夜12點後，會趕緊吞下12顆綠色葡萄，有人說這是脫單密技，有人說能轉運、改命，還有人每年照做。示意圖／ingimage

每到跨年夜，煙火還沒升空，社群早就被一串串葡萄洗版，不少民眾在跨越午夜12點後，會趕緊吞下12顆綠色葡萄，有人說這是脫單密技，有人說能轉運、改命，還有人每年照做。不過，這項浪漫習俗卻讓醫師姜冠宇一頭霧水。

姜冠宇在臉書分享，跨年夜值班時，護理站同事突然問他「要不要吞葡萄？」他下意識回了一句「鉀離子會高耶」，沒想到立刻被整個護理站吐槽是「直男」，讓他忍不住自嘲：「我是沒跟上什麼嗎？」

事實上，「跨年吃12顆葡萄」最早可追溯到19世紀末、20世紀初的西班牙。當時在馬德里，中產階級流行模仿法國人的生活方式，在跨年夜享用葡萄與香檳，象徵富足與好運。後來因為某一年葡萄大豐收，農民與商人順勢推廣「跨年吃葡萄」的概念，意外讓這個做法從行銷手段，變成全民儀式。

這個習俗傳進台灣後，慢慢變了樣。原本象徵「整年順利」的葡萄，開始被賦予更具體的願望，其中最熱門的，就是愛情

不過，姜冠宇也從醫學角度提醒，葡萄屬於含鉀水果，要注意攝取量。事實上，腎臟病患者攝取高鉀食物須格外謹慎，部分水果的鉀含量極高，每100克可高達300毫克以上，像葡萄乾、黑棗、紅棗、榴槤、釋迦、香蕉等，這類水果可能導致鉀離子堆積，加重腎臟負擔。

跨年 姜冠宇 醫師 愛情 西班牙

相關新聞

8縣市低溫特報！北北基桃、竹縣「跌破10度」 一路急凍到明晚

中央氣象署今下午4時31分針對8縣市發布低溫特報，其中北北基桃、新竹縣均出現10度以下低溫，並持續冷到明天晚上。氣象署提...

新生兒恐跌破10萬 婦產科醫學會：少子化進「崩跌期」再不救就來不及

台灣新生兒人數持續探底。根據內政部統計，2025年1至11月新生兒僅9萬8785人。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，前...

天冷心腦急症後下一波…醫示警流感、肺炎恐接棒 病例數跨年後上升

近期天氣氣溫驟降，為心肌梗塞、腦中風的好發季節。急診醫師田知學說，急診收治心肌梗塞、腦中風患者，確實增加的趨勢，但尚未出...

跨年吞12顆綠葡萄能求桃花？ 醫一句話被全護理站罵爆：太直男

每到跨年夜，煙火還沒升空，社群早就被一串串葡萄洗版，不少民眾在跨越午夜12點後，會趕緊吞下12顆綠色葡萄，有人說這是脫單密技，有人說能轉運、改命...

天氣一冷就跑廁所？ 醫警告：攝護腺肥大最怕這5件事

隨著年齡增長，不少男性可能會碰到攝護腺肥大的問題。泌尿科醫師陳鈺昕指出，男性約在40歲之後，攝護腺容易因良性增生而逐漸變大，進而壓迫尿道與膀胱...

跟台灣好有緣！印尼籍夫妻喜迎元旦寶寶 爸爸也元旦生、媽媽國慶寶寶

衛福部台中醫院今喜迎元旦雙寶！第一個報到的元旦寶寶，父母都是印尼籍，爸爸也是元旦寶寶，媽媽則是10月10日出生，產房醫護...

