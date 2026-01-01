快訊

8縣市低溫特報！北北基桃、竹縣「跌破10度」 一路急凍到明晚

全台的有錢人都在這？跨年夜人潮照曝光 網秒認：台灣杜拜

巴拿馬籍貨輪擱淺花蓮溪出海口 拖船搶救也受困「1船員頭部受傷」

聽新聞
0:00 / 0:00

天冷心腦急症後下一波…醫示警流感、肺炎恐接棒 病例數跨年後上升

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
新光醫院感染科主治醫師黃建賢說，許多民眾外出到人潮壅擠場所，或去聽演唱會，大家都開口唱歌，增加互相傳染的機會，如果又把病毒帶回家，容易導致家戶內的年長者、幼兒受到感染，進而誘發肺炎。記者陳敬丰／攝影
新光醫院感染科主治醫師黃建賢說，許多民眾外出到人潮壅擠場所，或去聽演唱會，大家都開口唱歌，增加互相傳染的機會，如果又把病毒帶回家，容易導致家戶內的年長者、幼兒受到感染，進而誘發肺炎。記者陳敬丰／攝影

近期天氣氣溫驟降，為心肌梗塞、腦中風的好發季節。急診醫師田知學說，急診收治心肌梗塞、腦中風患者，確實增加的趨勢，但尚未出現劇烈爆量的情形，研判應是這波氣溫下降，並非急劇的快速下將，且經過醫師、媒體提醒，大家都已有警覺，可見大力呼籲的重要性。但有醫師示警，接下來流感肺炎患者恐是下一波感染主流，國人須提高警覺。

田知學說，心肌梗塞、腦中風好發於天氣、氣溫急劇變化的時候，每年常發生在4至6月，天氣由冷轉熱，或是11月至隔年1、2月，天氣由暖轉冷的過程，因此，對於三高、年長者、心血管病史者等心血管疾病的高風險族群來說，仍十分脆弱及危險，建議沒有必要應不要外出。

另，天冷時常引發病毒感染，尤其年長者感染流感等病毒後，多出現喘不過氣等症狀，這時，家人可能認為只是感冒，自行服藥治療，但年長者抵抗力差合併天氣寒冷，造成病情更加惡化，而引發肺炎。田知學說，目前將觀察後續急診流感、肺炎病患有沒有增加的情形，甚至是家人間的交互感染也需多加注意。

近期東北季風、冷氣團一波接一波，新光醫院感染科主治醫師黃建賢說，天冷容易感染流感、新冠、感冒等病毒，一旦流感、新冠所引起的上呼吸症狀嚴重，病毒容易進入下呼吸道的肺部，引發病毒性肺炎，而感冒病毒則容易破壞上呼吸道粘膜，引起繼發性的細菌性肺炎，最近門診確實發現肺炎患者已有增加的趨勢。

黃建賢表示，造成肺炎患者增加的二大因素，首先是天氣忽冷忽熱、溫差急遽變化，許多人容易遭到病毒感染，進而引發肺炎；其次，天冷時，大家多待在室內，也增加交互感染的機會，如昨晚跨年，許多民眾外出到人潮壅擠場所，或去聽演唱會，大家都開口唱歌，增加互相傳染的機會，如果又把病毒帶回家，容易導致家戶內的年長者、幼兒受到感染，並誘發肺炎。

「預期此次跨年後，感冒患者會增加，肺炎患者也會增加。」黃建賢指出，要避免感冒引發肺炎，建議外出時應戴口罩，以防感染病毒，尤其是家人外出後，需特別注意家中的長者、幼兒的健康情形，一旦感冒後出現連續發燒2至3天沒有退，或反覆發燒、呼吸愈來愈喘、上呼吸道分泌物黏稠等症狀，必須多加注意，

黃建賢說，感染肺炎後死亡率約達2%至8%，提醒天冷時一定要注意保暖，外出要戴口罩、回家勤洗手，不要去人多的地方，如果已有感冒症狀，在家裡也需戴口罩、勤洗手，降低家戶互相傳染的機會，並呼籲年長者應接種肺炎鏈球菌疫苗，避免引起肺炎。

肺炎 病毒 流感 跨年

延伸閱讀

警局內倒數計時！「酒駕+毒駕」東部男北上跨年 引擎蓋撞凹被逮

新北捷運2025總運量破3千萬刷新歷史紀錄 跨年單日運量也創高

中國多地跨年警察嚴陣以待 部分地方管制變冷清

蕭亞軒闊別14年回歸跨年戰場 預告「演唱會見」掀全網暴動！

相關新聞

8縣市低溫特報！北北基桃、竹縣「跌破10度」 一路急凍到明晚

中央氣象署今下午4時31分針對8縣市發布低溫特報，其中北北基桃、新竹縣均出現10度以下低溫，並持續冷到明天晚上。氣象署提...

新生兒恐跌破10萬 婦產科醫學會：少子化進「崩跌期」再不救就來不及

台灣新生兒人數持續探底。根據內政部統計，2025年1至11月新生兒僅9萬8785人。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，前...

天冷心腦急症後下一波…醫示警流感、肺炎恐接棒 病例數跨年後上升

近期天氣氣溫驟降，為心肌梗塞、腦中風的好發季節。急診醫師田知學說，急診收治心肌梗塞、腦中風患者，確實增加的趨勢，但尚未出...

跨年吞12顆綠葡萄能求桃花？ 醫一句話被全護理站罵爆：太直男

每到跨年夜，煙火還沒升空，社群早就被一串串葡萄洗版，不少民眾在跨越午夜12點後，會趕緊吞下12顆綠色葡萄，有人說這是脫單密技，有人說能轉運、改命...

天氣一冷就跑廁所？ 醫警告：攝護腺肥大最怕這5件事

隨著年齡增長，不少男性可能會碰到攝護腺肥大的問題。泌尿科醫師陳鈺昕指出，男性約在40歲之後，攝護腺容易因良性增生而逐漸變大，進而壓迫尿道與膀胱...

跟台灣好有緣！印尼籍夫妻喜迎元旦寶寶 爸爸也元旦生、媽媽國慶寶寶

衛福部台中醫院今喜迎元旦雙寶！第一個報到的元旦寶寶，父母都是印尼籍，爸爸也是元旦寶寶，媽媽則是10月10日出生，產房醫護...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。