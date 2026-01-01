聽新聞
航港局揭「‘海盜威脅高風險海域」 台灣航商常行經的麻六甲也上榜
交通部航港局公告最新「受海盜或非法武力威脅高風險海域」範圍，台灣航商經常行經的東南亞與印度地區、非洲與紅海地區也都在範圍之內，另外，受到俄烏戰爭影響，烏克蘭沿岸、黑海地區則被劃設為水雷高風險海域。
根據「受海盜或非法武力威脅高風險海域」公告，東南亞與印度地區，包含南海、孟加拉、菲律賓、麻六甲海峽、新加坡海峽、馬來西亞、印尼與印度附近海域。
非洲與紅海地區，包含西非幾內亞灣、紅海、印度洋、阿拉伯海（波斯灣、阿曼灣、亞丁灣等）、索馬利亞附近海域。
中南美洲與加勒比海地區，包含墨西哥灣、加勒比海、厄瓜多（瓜亞基爾）、秘魯（卡亞俄）、巴西（馬卡帕）附近海域。東歐、烏克蘭地區，受俄烏戰爭影響，烏克蘭沿岸、黑海地區為水雷高風險海域。
航港局指出，台灣航商經常行經的地區，包含東南亞與印度地區及非洲與紅海地區。航港局每半年會依據ICC（Commercial Crimes Services）統計，公告最新「受海盜或非法武力威脅高風險海域」，以供航商參考，上一次公告為去年6月24日。
