快訊

跨年夜百人聚集！瑞士滑雪勝地酒吧爆炸多人死亡 起火畫面曝光

元旦動肝火！屏東市健走逾1萬人出籠 刁民爭搶爆保溫瓶之亂

前AOA珉娥元旦極端選擇被救回 自曝「遭性侵被打到失禁」驚人內幕

聽新聞
0:00 / 0:00

航港局揭「‘海盜威脅高風險海域」 台灣航商常行經的麻六甲也上榜

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部航港局公告最新「受海盜或非法武力威脅高風險海域」範圍，台灣航商經常行經的東南亞與印度地區、非洲與紅海地區也都在範圍之內。示意圖。法新社
交通部航港局公告最新「受海盜或非法武力威脅高風險海域」範圍，台灣航商經常行經的東南亞與印度地區、非洲與紅海地區也都在範圍之內。示意圖。法新社

交通部航港局公告最新「受海盜或非法武力威脅高風險海域」範圍，台灣航商經常行經的東南亞與印度地區、非洲與紅海地區也都在範圍之內，另外，受到俄烏戰爭影響，烏克蘭沿岸、黑海地區則被劃設為水雷高風險海域。

根據「受海盜或非法武力威脅高風險海域」公告，東南亞與印度地區，包含南海、孟加拉、菲律賓、麻六甲海峽、新加坡海峽、馬來西亞、印尼與印度附近海域。

非洲與紅海地區，包含西非幾內亞灣、紅海、印度洋、阿拉伯海（波斯灣、阿曼灣、亞丁灣等）、索馬利亞附近海域。

中南美洲與加勒比海地區，包含墨西哥灣、加勒比海、厄瓜多（瓜亞基爾）、秘魯（卡亞俄）、巴西（馬卡帕）附近海域。東歐、烏克蘭地區，受俄烏戰爭影響，烏克蘭沿岸、黑海地區為水雷高風險海域。

航港局指出，台灣航商經常行經的地區，包含東南亞與印度地區及非洲與紅海地區。航港局每半年會依據ICC（Commercial Crimes Services）統計，公告最新「受海盜或非法武力威脅高風險海域」，以供航商參考，上一次公告為去年6月24日。

目前中南美洲與加勒比海海域受海盜或非法武力威脅高風險海域示意。圖／交通部航港局提供
目前中南美洲與加勒比海海域受海盜或非法武力威脅高風險海域示意。圖／交通部航港局提供
目前非洲與紅海海域受海盜或非法武力威脅高風險海域示意地圖。圖／交通部航港局提供
目前非洲與紅海海域受海盜或非法武力威脅高風險海域示意地圖。圖／交通部航港局提供
目前東南亞與印度附近海域受海盜或非法武力威脅高風險海域示意地。圖／交通部航港局提供
目前東南亞與印度附近海域受海盜或非法武力威脅高風險海域示意地。圖／交通部航港局提供

加勒比海地區 俄烏戰爭 風險

延伸閱讀

病例創30年來新高 美國恐跌出麻疹絕跡地區

兩波冷空氣接力…元旦強烈冷氣團愈晚愈凍 這些高山有望降雪

最高元旦升旗在玉山 鄭明典：美麗的青天白日滿地紅「勇者的升旗典禮」

元旦急凍！ 強烈冷氣團來了又濕又冷 下周一「小寒」還有冷氣團接力

相關新聞

強烈冷氣團即將抵達…最凍時間點曝 恐探8度嚴寒低溫

入冬首波強烈大陸冷氣團即將抵達。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，強烈大陸冷氣團開始南下，各地風勢同步增強，明天至...

堰塞湖沖毀、鳳凰颱風影響 馬太鞍溪鋼便橋仍提前元旦上午10時通車

馬太鞍溪橋去年9月堰塞湖洪水沖毀，交通部公路局緊急辦理鋼便橋設計及發包，10月開工迄今，施工期間雖歷經鳳凰颱風影響工程，...

2026年交通新制！70歲繳回駕照補助搭車50％ 郵輪糾紛不再求助無門

2026年新的一年開始，交通部及其轄管相關單位部分新規從今年1月起實施，包含70歲以上長者交回駕照，2年內搭程小黃、捷運...

喜迎元旦寶寶！ 名醫示警：2026恐面臨「10萬人保衛戰」

2026年第一天，台中茂盛醫院上午迎來4名元旦寶寶，還有2名孕婦待產中。院長李茂盛指出，去年1至11月新生兒總數僅有9萬...

航港局揭「‘海盜威脅高風險海域」 台灣航商常行經的麻六甲也上榜

交通部航港局公告最新「受海盜或非法武力威脅高風險海域」範圍，台灣航商經常行經的東南亞與印度地區、非洲與紅海地區也都在範圍...

阿里山首傳台灣黑熊闖工寮開冰箱偷吃 鄒族獵人協會近年監控結果曝

嘉義縣阿里山鄉達邦村昨傳出罕見黑熊入侵案件。居民通報工寮疑遭野生動物闖入，林保署嘉義分署派員勘查，確認台灣黑熊，在場架設...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。