新竹婦產科醫師有感「節日寶寶」下降 指這兩原因是關鍵

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
婦產科主任蘇聖淵與元旦寶寶合影。圖／中醫大新竹附醫提供
婦產科主任蘇聖淵與元旦寶寶合影。圖／中醫大新竹附醫提供

2026年元旦，中國醫藥大學新竹附設醫院早上10點左右就一口氣迎來3個元旦寶寶，第一位來報到的是男寶寶，在凌晨12:00以後自然產誕生，重約3170公克，迎接2026新年。

婦產科主任蘇聖淵今天代表院方特別致贈伴手禮，新竹縣政府也恭喜新手媽咪和爸比。中醫大新竹附醫表示，今天上午10點為止，一共誕生3位元旦寶寶，2男1女。

近年台灣面臨少子化，蘇聖淵也觀察到，與過去相比，近年年輕父母對於看日子、選時辰生產的需求明顯降低，對特定節日或吉時已較不執著。加上近年整體出生人口持續下滑，使得元旦寶寶、雙十寶寶等「節日寶寶」的數量，呈現一年不如一年的趨勢。

根據院方轉述，新手爸爸陳俊賢表示，這是她和太太第一胎，夫妻倆本來就很期待生出元旦寶寶，很開心在元旦迎來寶寶。因為「具有象徵性意義，迎來新年新氣象」。

陳俊賢提到，前年他們懷上雙胞胎卻流產了，夫妻倆度過一段難熬的日子。去年再度自然懷孕，讓他們加倍感恩和珍惜，感覺「小孩回來了，重生了」，非常開心。他們希望透過經歷，跟還在努力的爸比媽咪加油打氣，不放棄，一定會有希望。

在中醫大出生的元旦寶寶爸爸陳俊賢（右二）和妻子喜迎元旦寶寶。圖／中醫大新竹附醫提供
在中醫大出生的元旦寶寶爸爸陳俊賢（右二）和妻子喜迎元旦寶寶。圖／中醫大新竹附醫提供

