假日急症中心上路盼緩解急診壅塞 急診醫：只能分流病人救不了人力荒

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
急診醫學會公共事務委員會委員、急診醫師田知學說，急診壅塞原因複雜，包括就醫人數、醫護人力等，UCC只解決患者湧入問題，但醫護人力等仍未解決，無法真正解決壅塞情形。圖／本報資料照片
健保署最新統計，去年12月UCC看診總計1700人，較前一個月、11月1580人增加120人。急診醫師表示，急診壅塞原因複雜，包括就醫人數、醫護人力等，UCC只解決患者湧入問題，但醫護人力等仍未解決，無法真正解決壅塞情形。

衛福部去年11月2日啟動「周日及國定假日輕急症中心」(UCC)，期盼於假日許多基層診所休診的情形下，提供民眾另一個就醫管道，同時減少輕症衝急診情形。

急診醫學會公共事務委員會委員、急診醫師田知學說，急診壅塞並非只有患者湧入問題，還取決於醫護人力，現在護理人員短缺，護理系學生畢業後，進入護理職場僅5成左右。醫師也不斷流失，現在許多診所開設自費門診，吸引醫師投入自由市場；醫院並非沒有病床收治患者，而是缺乏照顧人力，不得不關病床，若急診患者無法順利住院，仍待在急診候床，急診壅塞仍無法解決。

田知學觀察，假日急症中心上路至今，急診患者並未明顯下降，主因是民眾就醫自由，也無法嚴格、硬性限制，急診還是可見青春痘破了、雞眼疼痛等輕症第四、第五級患者。但部分病情處在灰色地帶的病人，病情變化快速，如有時收治第四級輕症患者，最後病情卻演變成第一級需要急救，以醫療風險及道德層面來說，急診醫師無法直接拒絕病患。

舉例來說，患者雖是腹痛到急診就醫，但可能不是單純腹痛，也有可能是心肌梗塞、腸穿孔、腫瘤破裂等，病人有可能突然間下一秒就休克了，身為急診醫師仍會盡醫治。日本急診醫師對非急診患者可強制轉診，但如病情惡化仍需送回急診救治，相同情形發生在台灣，急診醫師除了重新救治病人外，還可能會接到「投訴信」，導致急診醫師無法拒絕病患。

「即便如此，UCC上路從民眾角度來說，政府還是做了一些事情。」田知學說，去年爆發急診壅塞後，民眾關注自身就醫權益，政府進而提出UCC構想，希望在假日時提供另一種就醫管道，給民眾一個交代，但能否真正解決急診壅塞，還需要觀察一段時間。

今年農曆新年9天假期，是否擔心急診再度壅塞？田知學說，國內急診醫師訓練良好，急診應不會出現壅塞，但仍呼籲如果真的不是生命危險的疾病，病人應給醫護人員及其他處在生命危險的病人，多一點時間與耐心等待。但她說，真正重要的是若醫護人員仍不斷往診所流失，往後醫院沒有醫護人力時，對於重大疾病救治、維護全民健康將出現重大影響，政府更應重視此問題。

